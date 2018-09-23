Mısır'da darbe karşıtlarına yine idam ve müebbet

Mısır'da darbe karşıtı 781 kişinin yargılandığı davada mahkeme 4 kişiyi idam, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de aralarında bulunduğu 88 kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, ikinci yargılama sürecinde olan "El-Adve Olayları" olarak bilinen davanın başkent Kahire'nin Tora bölgesindeki Polis Akademisi'nde kurulan Minye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında gıyabi yargılanan 4 kişi idam cezasına çarptırıldı.

88 kişiye müebbet hapis

Bedii'nin de aralarında bulunduğu darbe karşıtı 88 kişinin müebbet hapis cezasına çarptırıldığı duruşmada, 463 sanığın ise delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmedildi.

Duruşmada, 82 kişi 15 yıl, 17 kişi 10 yıl, 49 kişi 7 yıl, 21 kişi 5 yıl, 24 kişi 3 yıl, 22 kişi 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yaklaşık 5 yıl süren yargı sürecinin ardından ilginç kararların da verildiği görüldü. Sanıklardan birinin akli dengesinin yetersiz olması nedeniyle cezai ehliyetinin bulunmadığına, 6'sının ise vefatı nedeniyle haklarındaki davanın kapatılmasına karar verildi. Davanın işlendiği tarihte çocuk yaşta olduğu belirlenen 4 sanık hakkında ise yetkisizlik kararı çıktı.

Mısır'da darbe karşıtlarına idam kararı

Adve Olayları, 14 Ağustos 2013'te Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki darbe karşıtı göstericilerin dağıtılmasının ardından meydana gelmişti.

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Davada yargılanan yaklaşık 800 sanığa, darbe karşıtı gösterilerin düzenlendiği süreçte Minye'nin Avde ilçesinde karakol basma ve kundaklama, polis memurunu öldürme, kamu kurumlarına zarar verme, izinsiz toplanma suçlamaları yöneltilmişti.

İlk yargılamada Bedii hakkında da idam kararı verilmiş ancak sanıklarca yapılan itirazın kabul edilmesi sonucu davanın yeniden görülmesine karar verilmişti.