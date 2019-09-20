Dünya Mısırda darbeci Sisiye karşı sokağa çıkma çağrısı yapıldı
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Mısır’da darbeci Sisi'ye karşı sokağa çıkma çağrısı yapıldı

Mısır’da darbeci Sisi'ye karşı sokağa çıkma çağrısı yapıldı

İspanya'da yaşayan Mısırlı Muhammed Ali, ülkenin başına darbeyle gelen Sisi'yi yolsuzlukla suçladıktan sonra halkı sokağa çağırdı. 15 yıldır Mısır ordusunda çalışan Ali, Sisi'nin milyonlarca harcayarak saraylar yaptırdığını açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Abdulfettah es-Sisi.
Abdulfettah es-Sisi.

Mısır’da yolsuzlukla suçlanan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi protesto etmek için halka sokaklara inme çağrısı yapıldı.

  • Mısır ordusunda 15 yıldır çalışan Ali, Sisi yönetiminin milyonlarca harcayarak saraylar, villalar ve oteller yaptırdığını sosyal medyada paylaştı.

Mısırlı Muhammed Ali.

Yerel kaynaklar, güvenlik güçlerinin önlemlerini alarak ülkenin büyük meydanlarda dağılarak onlarca kişiyi gözaltına aldığını, İttihadiye Sarayı’na giden yolları ve köprüleri kapattığını aktardı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Sisi’nin Birleşmiş Milletlerin (BM) Genel Kurulu için New York’a yapacağı ziyareti iptal edilebileceği öğrenildi.

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