Mısır’da kilisede facia: En az 41 ölü

Mısır’ın Gize şehrinde bir kilisede çıkan yangında en az 41 kişi hayatını kaybederken 55’ten fazla vatandaş da yaralandı. Başkent Kahire’nin batısında yer alan Gize’deki Ebu Sifin Kilisesi’nde, klima ünitesindeki elektrik arızası dolayısıyla yangın çıktı. Mısır Kıpti Kilisesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 41 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Mısır resmi ajansı MENA ise yaralı sayısının en az 55 olduğunu duyurdu. Gize Valiliği, hayatını kaybedenlerin ailelerine 50 bin pound, yaralanan kişilerin ailelerine ise 10 bin pound yardım yapılması talimatı verdi.

DÜNYA Mısır'da yangın faciası: 41 kişi hayatını kaybetti