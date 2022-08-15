Dünya Mısırda kilisede facia En az 41 ölü
ORTADOĞU

Mısır’da kilisede facia: En az 41 ölü

Reuters’ın Mısırlı iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde, yangın sırasında kilisede beş bin kişinin bulunduğu ve hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuklardan oluştuğu belirtildi. Can kaybı sayısının yüksek olmasında, yangının çıkış kapılarına erişimi engellemesi olduğu iddia edildi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüsam Abdulgaffar, olay mahalline 37 ambulans sevk edildiğini kaydetti. Abdulgaffar, 55 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve can kayıplarının sayısını belirlemeye çalıştıklarını aktardı. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, Gize ve Kahire’deki hastanelerde hazırlık durumunun acil seviyeye yükseltildiğini belirtti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısır’da kilisede facia: En az 41 ölü
Mısır

Mısır’ın Gize şehrinde bir kilisede çıkan yangında en az 41 kişi hayatını kaybederken 55’ten fazla vatandaş da yaralandı. Başkent Kahire’nin batısında yer alan Gize’deki Ebu Sifin Kilisesi’nde, klima ünitesindeki elektrik arızası dolayısıyla yangın çıktı. Mısır Kıpti Kilisesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre 41 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Mısır resmi ajansı MENA ise yaralı sayısının en az 55 olduğunu duyurdu. Gize Valiliği, hayatını kaybedenlerin ailelerine 50 bin pound, yaralanan kişilerin ailelerine ise 10 bin pound yardım yapılması talimatı verdi.

Mısır'da yangın faciası: 41 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Mısır'da yangın faciası: 41 kişi hayatını kaybetti
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