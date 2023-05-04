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Dünya

Mısır'da otobüs kamyona çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır'da yetkililer tarafından yapılan açıklamada Mısır'ın güneybatısındaki bir otoyolda bir otobüsün, önünde yavaş hareket eden bir kamyona çarpması sonucunda 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

10:13 . 4/05/2023 Perşembe
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Arşiv

Vali Mohamed El Zamlout'a göre, kaza Çarşamba günü geç saatlerde New Valley eyaletinde meydana geldi. Açıklamada 14 kişinin hayatını kaybederken 25 kişinin de yaralandığını ekledi.


AP'nin haberine göre yetkili, kurbanları yakındaki hastanelere ve morglara nakletmek için kaza mahalline 17 ambulans sevk edildiğini de sözlerine ekledi. Açıklamada, kazanın neden kaynaklandığına ilişkin bilgi verilmedi.


Yerel bir gazete olan el-Shorouk, adı açıklanmayan bir yetkilinin, otobüsün yola 'neredeyse park eden' bir kamyona çarptığını aktardığını aktardı. Otobüsün başkent Kahire'ye giden 45 kişi taşıdığını bildirdi.


Mısır'da her yıl ölümcül trafik kazaları binlerce can alıyor. Çarpışmalar çoğunlukla hız, kötü yollar veya trafik kurallarının yetersiz uygulanmasından kaynaklanıyor.


#Mısır
#kaza
#otobüs
1 saat önce
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