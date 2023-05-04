Mısır'da otobüs kamyona çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Vali Mohamed El Zamlout'a göre, kaza Çarşamba günü geç saatlerde New Valley eyaletinde meydana geldi. Açıklamada 14 kişinin hayatını kaybederken 25 kişinin de yaralandığını ekledi.

AP'nin haberine göre yetkili, kurbanları yakındaki hastanelere ve morglara nakletmek için kaza mahalline 17 ambulans sevk edildiğini de sözlerine ekledi. Açıklamada, kazanın neden kaynaklandığına ilişkin bilgi verilmedi.