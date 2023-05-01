Zeytinburnu'nda feci kaza: 5 araç birbirine girdi

Kazaya karışan otomobiller çarpışmanın etkisiyle yolda savruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için kara yolunda önlem aldı. Kazaya neden olan otomobilin çarptığı araçlarda, 1 Mayıs'ta görevli olan polislerin olduğu öğrenildi.