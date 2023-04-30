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Kayseri'de cezaevi nakil aracı şarampole devrildi: Bir ölü 13 yaralı

Kayseri-Malatya yolunun 106’ncı kilometresinde cezaevi nakil aracı şarampole devrildi. Kazada araç içinde bulunan mahkum Abdullah Kaynar öldü, 7’si askeri personel 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18:35 . 30/04/2023 Pazar
DHA
Kayseri'de cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu bir mahkum hayatını kaybetti.

Kayseri'de cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu bir mahkum hayatını kaybetti.

Kayseri-Malatya yolunda cezaevi nakil aracının şarampole devrildiği kazada 1 mahkum öldü, 7'si askeri personel 13 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Kayseri-Malatya yolunun 106’ncı kilometresi Yukarıkızılçevlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakan K. idaresindeki 23 HK 538 plakalı cezaevi nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içinde bulunan mahkum Abdullah Kaynar öldü, 7’si askeri personel 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren mahkum Abdullah Kaynar’ın cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Kayseri
#Malatya
#Kaza
31 dakika önce
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