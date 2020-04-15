Mısır'da 'terör hücresine' operasyon: 8 ölü, 3 yaralı

Mısır'da isyan ateşi yakıldı: Sisi'nin istifası isteniyor

Mısır'da bir iş adamı, darbeci Sisi ve ordu arasında dönen yolsuzlukları deşifre etti. Mısır halkı, sosyal adaletsizliklere ve yolsuzluklara karşı sokaklara çıktı ve darbeci Sisi'nin istifasını istedi.