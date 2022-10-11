Dünya Mısırdaki El Ezher Kurumundan fanatik Yahudilerin Kuran-ı Kerim nüshalarını yakmasına tepki
ORTADOĞU

Mısır'daki El Ezher Kurumu'ndan fanatik Yahudilerin Kur'an-ı Kerim nüshalarını yakmasına tepki

Mısır'daki El Ezher Kurumu, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı Kur'an-ı Kerim nüshalarının fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından çöpe atılıp yakılmasını şiddetle kınadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Mısırdaki El Ezher Kurumundan fanatik Yahudilerin Kuran-ı Kerim nüshalarını yakmasına tepki
Arşiv

Mısır'daki El Ezher Kurumu, işgal altındaki Batı Şeria'da bazı Kur'an-ı Kerim nüshalarının fanatik Yahudi yerleşimciler tarafından çöpe atılıp yakılmasını şiddetle kınadı.

El Ezher, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın El Halil kentinde radikal Yahudilerin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığına sert tepki gösterdi.

Yahudi yerleşimcilerin söz konusu eylemiyle siyonizmin, uluslararası toplumun "kabul edilemez suskunluğu" gölgesinde sürdürdüğü "barbarlığı, terörü ve nefret dolu ırkçılığını" gözler önüne serdiği kaydedilen açıklamada, "Ezher, siyonist yapıdan bazı radikal teröristlerin Filistin'in El Halil kentinde Kur'an-ı Kerim'i parçalamaları ve yakmalarını şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Fanatik Yahudilerden tehlikeli provokasyon: Kur'an-ı Kerim'leri parçalayarak çöpe attılar
DİĞER
Fanatik Yahudilerden tehlikeli provokasyon: Kur'an-ı Kerim'leri parçalayarak çöpe attılar

Kur'an-ı Kerim'in, "kindar seviyesizlerin" saldırılarına rağmen insanlığın hidayet vesilesi kutsal bir kitap olarak hak ve güzel değerleriyle yüce kalacağına vurgu yapılan açıklamada, "Filistinli masumların kanlarını dökmekle ellerini kirleten karanlık bir sicile sahip hastalıklı ruhlu radikal Yahudi yerleşimcilerin söz konusu eylemi nefret kaynaklı bir tasarruf" olarak nitelendirildi.

Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından korunacağı ve dünya var oldukça varlığını sürdüreceği, insanlık ve medeniyet düşmanlarının ise yok olacakları ifade edilen açıklamada, siyonistlerin işlediği bu suçlarla kin ve nefret duygularını beslemenin yanı sıra tüm uluslararası sözleşmeleri hiçe saydığı hatırlatıldı.

Bu suçlara karşı Arap ve Müslümanların birlik olmalarının kaçınılmazlığına dikkati çeken El Ezher Kurumu, Müslüman ve Araplara, kutsallarına saldıranlara karşı aşılmaz bir güç olmaları çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Sukot Bayramı dolayısıyla El Halil kentinin Eski Şehir bölgesindeki Kaytun Camisi'nin dibinde çadır kuran Yahudi yerleşimciler, bazı Kur'an-ı Kerim nüshalarını parçalayarak çöpe atmış ve yakmıştı.

Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu El Halil kenti 1997'de İsrail ve Filistin yönetimi arasında imzalanan ikinci bir anlaşmayla H1 ve H2 olarak iki bölüme ayrılmıştı. Filistin yönetimi H1'in sivil yönetimi ve güvenliğini devralmıştı. İsrail ordusu da 500'den fazla Yahudi yerleşimci, 35 bin kadar Filistinlinin yaşadığı H2 bölgesinin güvenliğini üstlenmişti. El Halil'deki Filistinli nüfusun yoğunlukta olduğu Eski Şehir, H2 bölgesinde kalmıştı.

El Halil'de yaşayan Filistinliler sık sık fanatik Yahudi yerleşimcilerin şiddetine maruz kalıyor. İsrail ordusu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere düzenlediği saldırılara göz yummak ve buna karşın bölgedeki Filistinlilere karşı aşırı güç kullanarak hak ihlallerinde bulunmakla eleştiriliyor.

İşgalci İsrail polisi eşliğinde fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya "Sukot Bayramı" baskını
DÜNYA
İşgalci İsrail polisi eşliğinde fanatik Yahudi yerleşimcilerden Mescid-i Aksa'ya "Sukot Bayramı" baskını
Nedeni belli oldu

Nedeni belli oldu

​Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı...
Otomobil devinden şok karar

Otomobil devinden şok karar

Türkiye'deki bayileri kapatıyor mu?
Kampanyanın tüm detayları

Bakanlık merak edilen 16 soruyu yanıtladı.

Ankara ve İstanbul arasına 6 adet şarj cihazı kuruldu.

Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

Yeni yüzyılın mimarı kuva-yi milliye şehrinde

​Başkan Avcı: Gönül belediyeciliği anlamında elimizden gelen imkânları seferber ediyoruz.

Bakanı Çavuşoğlu TVNET'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

​Bakan açıkladı: Dünyanın gözü kulağı bu gelişmede.

​Bakan Bilgin '9 bin TL olacak' yorumlarına tepki gösterdi.

​Bu hastalık milyonlarca kişiyi etkiliyor.

​Bakan Varank duyurdu: Rakiplerine göre çok ucuz ve masrafsız

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.