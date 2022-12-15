Dünya Mısırdan Akdenizde dev doğal gaz keşfi
ORTADOĞU

Mısır'dan Akdeniz'de dev doğal gaz keşfi

Mısır'ın, Akdeniz'deki Nergis sondaj kuyusunda büyük bir doğal gaz rezervi keşfettiği belirtildi. Kuyuda 3.5 trilyon fit küp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

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Haber Merkezi AA
Mısırdan Akdenizde dev doğal gaz keşfi
Foto: Arşiv.

Mısır'ın El-Ahram gazetesinin haberine göre, Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı Tarık el-Molla, enerji komitesinin bugünkü toplantısında yeni keşfe ilişkin açıklamada bulundu.

Mısır'daki ilk açık deniz sondaj kuyusu olan Nergis-1X’de bulunan gaz rezervinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu kaydeden Molla, bu rezervin, Zohr sahasından sonraki en önemli keşif olduğunu ifade etti.

Molla, sondaj kuyusundaki rezervin miktarıyla ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde açıklanacağını kaydetti.

3,5 TRİLYON FİT KÜP OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

  • Nergis-1X'te 3.5 trilyon fit küp gaz rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.

İtalyan Eni şirketi, 2015'te Mısır açıklarındaki Zohr bölgesinde doğal gaz keşfetmişti.

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