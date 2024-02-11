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Mısır'dan İsrail'e 'Refah' uyarısı: Vahim sonuçları olur

Mısır, terör devleti İsrail'i Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

20:41 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 22:05 - 11/02/2024 Pazar
AA
Gazze (Foto: Arşiv)
Gazze (Foto: Arşiv)

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, terör devleti İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Mısır'dan İsrail'e 'Refah' ültimatomu: Vahim sonuçları olur

Mısır, terör devletinin Refah'a askeri operasyon yapmasının "vahim sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetindeki üst düzey yetkililerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentine askeri operasyon yapılacağı yönündeki açıklamalarının kesin bir şekilde reddedildiği kaydedildi.

Dünyaya çağrı: Daha fazla baskı yapın

Açıklamada, İsrail, kente yönelik muhtemel bir kara saldırısının vahim sonuçları olacağı konusunda uyarılarak, Gazze'deki son güvenli bölge olması hasebiyle 1,4 milyondan fazla kişinin sığındığı kentin hedef alınmasının engellenmesi için tüm bölgesel ve uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Refah kentinin hedef alınması, insani yardımların engellenmesi ve Filistin halkının göç ettirilmesinin, uluslararası insan hakları ve Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kararlarının apaçık ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, Mısır'ın, ateşkese varılması ve esir takası için tüm taraflarla temaslarını sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca uluslararası camiadan İsrail'e, harcanan çabalara olumlu yanıt vermesi ve gerilimi daha fazla tırmandırmaması için baskı yapması istendi.





#Mısır
#İsrail
#Refah
#Gazze
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