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Dünya

Mısır'dan İsrail’in sürgün politikasına rest: Kesinlikle reddediyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Filistinlilerin Sina'ya taşınmasının, yeni çatışmaların fitilini ateşleyebileceği uyarısında bulundu. Sisi, "Gazze'de şu an yaşanan, Mısır'ı İsrail'e karşı bir savaşa sürüklemek anlamına geliyor. Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
11:19 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi

Cumhurbaşkanı Sisi, resmi temasları kapsamında başkent Kahire’de bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı ikili görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Scholz ile İsrail-Filistin çatışması ve Gazze'deki son gelişmeleri ele aldıklarını belirten Sisi,
"Mevcut askeri operasyonlara devam edilmesi, kontrolden çıkması muhtemel güvenlik ve insani sonuçlara yol açacak"
dedi.

Sisi, ülkesinin Filistin davasının askeri yöntemlerle tasfiye edilmesini reddettiğini kaydederek,
"Gazze Şeridi'ndeki mevcut gerilimi kontrol altına aldıktan sonra barış sürecini yeniden başlatmak için yoğun şekilde çalışmalıyız"
ifadelerini kullandı.

"İsrail'e karşı askeri operasyonlar için üs olur"

"Gazze'de şu an yaşanan, sivilleri Mısır'a göçe sürükleme girişimidir. Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddediyoruz. Sina Yarımadası'nın İsrail'e yönelik bir terör üssüne dönüşmesini istemiyoruz. Milyonlarca Mısırlı, Filistin halkının yerinden sürülmesi fikrine karşı gösteriler düzenlemeye hazır"

Sisi ayrıca, Mısır'ın içtenlikle barışa önem veren bir ülke olduğunu ve bunun uygulanamaz bir düşünceye dönüştürülmemesi gerektiğini dile getirdi.


"Kesinlikle reddediyoruz"

​​​​​​​"Gazze Şeridi'ne yardımların girişinin engellenmesi, elektrik, su ve yakıt verilmemesinden hedeflenen sadece Filistin halkının Mısır'a tehcir edilmesidir. Biz, Filistin davasının tasfiye edilmesini ve Filistinlilerin Sina'ya tehcirini reddediyoruz."


Aksa Tufanı operasyonu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı.


Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.


Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.


Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.


Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.


İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.


İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.


Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.


Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.


Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.


Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


#Mısır
#Sisi
#Filistin
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