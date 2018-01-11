Mısır'dan Sudan'a "anlaşma ve diyalog" çağrısı

Mısır parlamento komitesi, Sudan'ı iki ülke arasındaki gerginliğin aşılması için "anlaşmaları" kabul etmeye ve sorunları diyalog masasında çözmeye davet etti.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, parlamentodaki Arap İşleri Komitesinden yapılan açıklamada, Mısır ile Sudan arasında son dönemde birçok olumsuz gelişmeye tanık olunduğu ve ilişkilerin gerginleştiği belirtildi.

Son olarak Sudan'ın Kahire Büyükelçisi Abdulmahmud Abdulhalim'i "istişare" için geri çağırdığı hatırlatılan açıklamada, bu gelişmelerin, iki ülke arasındaki Halayib ve Şelatin sınır meselesinde egemenlik iddia eden Hartum'u yeniden hareketlendirdiği ve buna Mısır'ın tamamen karşı çıktığı belirtildi.

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Açıklamada, Mısır ile Sudan arasındaki mevcut gerginliğin aşılması ve ilişkilerin normal seyrine dönmesi için Hartum yönetimine "anlaşmaları" kabul etmesi çağrısı yapıldı.

İki tarafı memnun edecek çözümlere ulaşılması için tüm sorunların diyalog masasında ve diplomatik yollarla çözülmesi istenen açıklamada, Sudan'ın son dönemde attığı adımları gözden geçirmesi gerektiği ifade edildi.

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Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Karibullah el-Hıdr, geçen hafta, Kahire Büyükelçisi'nin "istişarelerde bulunmak üzere" ülkeye çağrıldığını belirtmişti.

Sudan ve Mısır arasındaki tartışmalı meseleler

Mısır ve Sudan arasındaki tartışmalı bölge Halayib Üçgeni çerçevesinde son dönemde dikkate değer gelişmeler yaşanıyor.

Kızıldeniz sahilinde Mısır ile Sudan arasındaki sınırda yer alan 20 bin 850 kilometrekarelik "Halayib Üçgeni" adı verilen bölgenin egemenliğinin kime ait olduğu yönünde yaşanan tarihi tartışmalar zaman zaman iki ülkeyi siyasi ve askeri olarak karşı karşıya getiriyor.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, geçen 20 Aralık'ta BM'ye yönelik açıklamasında, iki ülke arasındaki deniz sınırını belirleyen ve Halayib'i de kapsayan sınır anlaşmasını kabul etmediklerini bildirmişti.

Mısır ise 21 Aralık'ta Sudan'ın konuya ilişkin "iddialarını" reddederek, Halayib Üçgeni'nin Mısır'a ait olduğunu teyit etmek üzere BM'ye başvuracağını duyurmuş ancak bunun için herhangi bir tarih belirtmemişti.

Halayib'den sonra en temel sorun su

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Sudan ile Mısır arasındaki tartışmalı konular Halayib Üçgeni ile sınırlı değil.

Ülkenin tek su kaynağı ve yıllık 55,5 milyar metreküpü bulan Nil Nehri'ndeki su hissesinin, Etiyopya'nın nehir üzerine inşasına devam ettiği Hedasi Barajı nedeniyle olumsuz yönde etkilenmesinden endişelenen Mısır, bu konuda Sudan'ı Etiyopya'ya destek vermekle suçlarken Hartum yönetimi bu iddiaları sürekli yalanlıyor.

Öte yandan Hartum yönetimi, Mısır'ı Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir karşıtı isyancıları desteklemekle itham ederken, Kahire yönetimi de bu suçlamaları reddediyor.