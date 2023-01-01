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Dünya

Mısır'dan Sudan'a komşu ülkelere toplantı çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Mısır'ın gelecek hafta New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu toplantılarının oturum aralarında Sudan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarını toplantıya çağıracağı belirtildi.

Semih Bozkuş
01:03 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sudan'da çatışmalar (Arşiv)

Sudan'da çatışmalar (Arşiv)

Mısır, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara sahne olan Sudan'la ilgili komşu ülkelere 'toplantı' çağrısı yapmaya hazırlanıyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Şükri'nin görüşmede, "Mısır'ın gelecek hafta New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu toplantılarının oturum aralarında Sudan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarını toplantıya çağıracağını" söylediği belirtildi.

Sudan'da HDK ile ordu arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK ise bu gelişme sonrası yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine ordu ile HDK arasında başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.


Sudan'da emekli askeri personel silahlanmaya çağırıldı
Sudan'da emekli askeri personel silahlanmaya çağırıldı

Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'da olayların alevini harlayacak yeni bir gelişme yaşandı. Sudan Savunma Bakanlığı, ülkedeki emekli ordu mensuplarını silahlanmak üzere en yakın askeri merkeze gitmeye çağırdı. Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında HDK'yi devlete yakın bazı sembol şahısları aşağılamak ve emekli ordu mensuplarını alıkoymakla suçlayarak, "Ordudan emekli olan tüm subaylar, astsubaylar ve erlere ve eli silah tutan herkese kendilerini, ailelerini, komşularını ve namuslarını korumak için silahlanmak üzere en yakın askeri merkeze yönelmeleri çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.


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