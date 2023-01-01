Mısır'dan Sudan'a komşu ülkelere toplantı çağrısı

Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların sürdüğü Sudan'da olayların alevini harlayacak yeni bir gelişme yaşandı. Sudan Savunma Bakanlığı, ülkedeki emekli ordu mensuplarını silahlanmak üzere en yakın askeri merkeze gitmeye çağırdı. Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında HDK'yi devlete yakın bazı sembol şahısları aşağılamak ve emekli ordu mensuplarını alıkoymakla suçlayarak, "Ordudan emekli olan tüm subaylar, astsubaylar ve erlere ve eli silah tutan herkese kendilerini, ailelerini, komşularını ve namuslarını korumak için silahlanmak üzere en yakın askeri merkeze yönelmeleri çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.