Mısır'dan Sudan'a komşu ülkelere toplantı çağrısı

Sudan'da çatışmalar (Arşiv)
Mısır, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara sahne olan Sudan'la ilgili komşu ülkelere 'toplantı' çağrısı yapmaya hazırlanıyor.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Şükri'nin görüşmede, "Mısır'ın gelecek hafta New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu toplantılarının oturum aralarında Sudan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarını toplantıya çağıracağını" söylediği belirtildi.
Sudan'da HDK ile ordu arasındaki çatışmalar
Sudan ordusu, tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.
HDK ise bu gelişme sonrası yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine ordu ile HDK arasında başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.