Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Mısırın Nil çaresizliği Etiyopyayla Hedasi Barajı bilek güreşini kazanamadı
ORTADOĞU

Mısır’ın Nil çaresizliği: Etiyopya’yla Hedasi Barajı bilek güreşini kazanamadı

Darbeci Sisi yönetimi altında Mısır, askeri ve ekonomik bağımsızlığını kazanmaya çalışan Sahra Altı Afrika ülkelerinin kendi haklarını talep etmesi ve almaya başlaması karşısında şaşkın ve çaresiz.

Haber Merkezi Yeni Şafak Tvnet
Darbeci Sisi
Darbeci Sisi

Tarihi mirasının yanı sıra mevcut ekonomik zenginliğini de bu nehre borçlu olan Mısır halkı, bu zamana kadar vazgeçilemez görülen bu suyun “güneyden kuzeye” akan bir nehir olduğunu artık sık sık hatırlamak zorunda. Nil Nehri’nin yeni hâkimi, iki asır öncesine kadar Mısır pazarlarına köle olarak taşınan Etiyopyalılar olacak gibi görünüyor. Mısır, Sudan ve Etiyopya’yı sıcak çatışmanın eşiğine getiren ve Nil Nehri üzerinde hakimiyet mücadelesine yol açan Hedasi Barajı (Büyük Etiyopya Rönesans Barajı) projesi, önümüzdeki yıllarda Doğu Afrika’nın kaderini doğrudan etkileyecek.

Büyük Etiyopya Rönesans Barajı

Sirte paniği: Darbeci Sisi'nin askeri müdahale yollu tehditkar sözlerine blöf olarak bakılıyor
DÜNYA
Sirte paniği: Darbeci Sisi'nin askeri müdahale yollu tehditkar sözlerine blöf olarak bakılıyor

HAKİMİYETİ TAMAMEN KAYBEDECEK

Barajın yapıldığı Mavi Nil Nehri’nin Nil Nehri sularının yüzde 85’ini besliyor. Eğer Mısır, hiçbir anlaşma olmadan Addis Ababa yönetimi barajı doldurmaya başlarsa bu, Kahire’nin Nil üzerindeki tüm hakimiyeti kaybettiği anlamına gelecek. Sudan ve Eritre üzerinden yıllarca Etiyopya’nın elini kolunu bağlayan Mısır, Abiy Ahmed’in uzlaşmacı dış politikası yüzünden Doğu Afrika’da aradığını bulmakta zorlanıyor. Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit’e yıllardır her türlü desteği veren Mısır, Etiyopya’nın yeniden Eritre’yle barışması ve Sudan’la gerilimi artıracak hareketlerden kaçınması nedeniyle bu ülke üzerinde diplomatik baskı kuramıyor. Bu nedenle sık sık ABD’yi ve Birleşmiş Milletler’i (BM) devreye sokmaya çalışırken, aynı zamanda iç siyasete müdahil olma yoluna ve siber savaş gibi daha çok Etiyopya’ya vakit kaybettirecek yolları deniyor.

Anlaşma şansı azalıyor

  • Öte yandan Mısır Sulama Bakanlığı, Etiyopya’nın, Mavi Nil Nehri’ne inşa ettiği Hedasi Barajı görüşmelerinde anlaşmaya varma şansının azaldığı uyarısında bulundu. Bakanlık, Afrika Birliği’nin girişimiyle cuma günü yeniden başlayan ve Mısır, Sudan ve Etiyopyalı temsilciler ile ABD, Avrupa ve Afrikalı gözlemcilerin katıldığı görüşmelerin ardından yazılı açıklama yaptı. Etiyopya’nın barajın doldurulması ve çalıştırılması konusundaki katı tavrından taviz vermediğinin vurgulandığı açıklamada, anlaşmaya varma şansının giderek azaldığı kaydedildi. Üç ülke arasında kuraklık dönemleri ve barajın doldurulması konusunda anlaşmazlık olduğunun aktarıldığı açıklamada, Etiyopya’nın barajın çalıştırılma kurallarını tek taraflı olarak değiştirmek istediği, Mısır ve Sudan’ın da buna karşı çıktığı ifade edildi. Mısır’ın itiraz ve tehditlerine rağmen 2011’de barajın inşasına başlayan Etiyopya, ortak anlaşma olmasa da temmuz ayında barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Sisi’nin uçakları balon çıktı: Uçakların şovunu yaptı sonra hemen geri çekti
DÜNYA
Sisi’nin uçakları balon çıktı: Uçakların şovunu yaptı sonra hemen geri çekti
Abone Ol Google News
Hafterin insan fırınları

Hafter'in insan fırınları

​Terhune'de“ İnsan fırınları" ortaya çıkarıldı.
Ayasofya kararı yarın

Ayasofya kararı yarın

​Türkiye'nin gözü Danıştay'ın açıklamasında olacak.
CHP lideri PKKnıngölgesine sığındı

CHP lideri PKK'nın
gölgesine sığındı

​Atatürk'ün kemiklerini sızlatan şahsın devirdiği çamlar hududu çoktan aşmıştır.
Korona hasar<br>bırakıyor mu?

Korona hasar
bırakıyor mu?

​Koronavirüs hastaları taburcu edildikten bir ay sonra tekrar incelendi.
Mısır'ın<br>Nil çaresizliği

Mısır'ın
Nil çaresizliği

​Etiyopya'yla Hedasi Barajı bilek güreşini kazanamadı.
Kavuşma sevinci

Kavuşma sevinci

​Kızılay ayrı düşen binlerce aileyi biraraya getirdi.

PKK Suriye'de<br>yine çocuk kaçırdı

PKK Suriye'de
yine çocuk kaçırdı

​PKK Suriye'de bir haftada ikisi kız olmak üzere dört çocuğu daha kaçırdı.
NAFTA'yı yerin dibine soktu

NAFTA'yı yerin dibine soktu

​İnsanlık tarihindeki en kötü anlaşmalardan biriydi.
Galatasaray <br>pandemide kayboldu

Galatasaray
pandemide kayboldu

​Sarı kırmızılılar Alanyaspor deplasmanından da eli boş döndü.
Görenler tedavi olmadan ölür!

Görenler tedavi olmadan ölür!

İYİ Parti'li Özeren, Semiha Yıldırım'a saldırdı.
Kayıp büyük!

Kayıp büyük!

​Trabzonspor'dan kritik puan kaybı.
Anadolu'da birinci dalga sürüyor

Anadolu'da birinci dalga sürüyor

​Sağlık Bakanı Koca'dan kritik açıklamalar.
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

Türkiye'nin son 24 saatteki bilançosu açıklandı.
Korkutan yükseliş

Korkutan yükseliş

​Dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı 12 milyonu aştı.
Tarih ve yer<br>belli oldu

Tarih ve yer
belli oldu

​Türkiye Kupası finalinin detayları netleşti.
Müslüman karşıtlığının geldiği nokta

Müslüman karşıtlığının geldiği nokta

​Irkçı adam çocuklarının gözü önünde annelerini öldüresiye dövdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.