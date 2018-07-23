Mitingler savaş alanına döndü

Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde meydana gelen saldırıda yaralanan Gandapur, kaldırıldığı hastahanede hayatını kaybetti. Polis yetkilisi Manzur Afridi, saldırıda en az 8-10 kilogram patlayıcı kullanıldığını, Gandapur ve korumasının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini aktardı. Gandapur’un kardeşi Israrullah Gandapur da 2013’teki intihar saldırısında hayatını kaybetmişti.

Durrani





Gandapur

DURRANİ’YE İKİNCİ SALDIRI

Gün içinde meydana gelen ikinci saldırıda ise hedefte bu ay konvoyuna bombalı saldırı düzenlenen İslam Ulema Camiası Partisinin (JUI-F) önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani vardı. Bannu kentinin Basia bölgesindeki mitinge giden Durrani’nin aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Durrani, olaydan yara almadan kurtuldu. Durrani, 13 Temmuz’da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan da yara almadan kurtulmuş, 4 kişi ise hayatını kaybetmişti. Pakistan’da ay başından bu yana mitinglere ve parti ofislerine düzenlenen saldırı sayısı 9’a yükseldi. En kanlı eylem ise 13 Temmuz’da Mastung’da yaşandı. Mitinge düzenlenen intihar saldırısında BAP milletvekili adayı Siraj Raisani ile beraber 150 kişi hayatını kaybetti.