Dünya Moai heykelleri kömürleşti
AMERİKA

Moai heykelleri kömürleşti

Güney Amerika ülkesi Şili’ye bağlı Paskalya Adası’nda çıkan orman yangını, tarihi Moai heykellerine büyük zarar verdi. Yetkililer, Paskalya Adası’nda bulunan Rapa Nui Ulusal Parkı’nı etkisi altına alan alevlerin, Moai olarak bilinen anıtsal oyma taş figürlerinden bazılarına ‘onarılamaz’ hasar verdiğini ifade etti.

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Moai heykelleri kömürleşti
​Moai heykelleri kömürleşti.

Güney Amerika ülkesi Şili’ye bağlı Paskalya Adası’nda çıkan orman yangını, tarihi Moai heykellerine büyük zarar verdi. Yetkililer, Paskalya Adası’nda bulunan Rapa Nui Ulusal Parkı’nı etkisi altına alan alevlerin, Moai olarak bilinen anıtsal oyma taş figürlerinden bazılarına ‘onarılamaz’ hasar verdiğini ifade etti. Ulusal parkın resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen pazartesi gününden bu yana devam eden yangının, 247 dönümden fazla alanı etkilediği bildirildi. Rapa Nui’de, her biri onlarca ton ağırlığında binden fazla devasa baş heykeli bulunuyor. Heykellerin, bölgenin ilk sakinleri tarafından 13. yüzyılda oyulduğuna inanılıyor.

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