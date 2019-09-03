Dünya Modi etnik temizlik peşinde
ASYA

Modi etnik temizlik peşinde

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan’da Modi hükümetinin Assam eyaletindeki 2 milyon Müslümanı Hint vatandaşlığından çıkarma ve Cammu Keşmir’de Müslüman halkı tecrit altında tutma politikasını “etnik temizlik” olarak değerlendirdi. İmran Han, “Müslümanları hedef alan politikalar dünyada alarm zillerini çaldırmalı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Narendra Modi
Narendra Modi

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması ve Hindistan'ın Assam eyaletindeki yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın Hindistan vatandaşlığını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya olmasını Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin "Müslümanlara karşı yürüttüğü etnik temizliğin bir parçası" olduğunu belirtti. ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen 56. Kuzey Amerika İslam Toplumu (ISNA) Kongresinde görüntülü konuşma yapan İmran Han, Hindistan'ı ülkedeki etnik ve dini azınlıklara karşı ırkçı tutum sergilemekle suçladı. Han, Modi hükümetini Hindu üstünlükçülüğü politikası yürütmekle suçladı. Hindistan'ın hafta sonu yayınladığı Ulusal Vatandaş Sicili (NRC) ile Assam'da yüzbinlerce Müslüman, devletsiz kalma riskiyle karşı karşıya.

VATANDAŞLIKLARI TEHLİKEDE

Hindistan

Assam eyaletinde yaşayan 1,9 milyon Müslümanın vatandaşlıklarını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasını eleştiren Han, "Şu anda Assam'da 1,9 milyon Müslüman Hindistan vatandaşlığını kaybetmenin eşiğinde. Bu, Keşmir'deki 9 milyon Müslümanın 28 gündür sokağa çıkma yasağına maruz bırakılması gibi BJP'nin Müslümanlara karşı yürüttüğü etnik temizliğin bir parçası" değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYADA ALARM ZİLLERİ ÇALMALI

2 milyon Müslüman Hintli, vatandaşlıktan çıkarılma tehdidi ile karşı karşıya

Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise kurban kesen ya da et yiyen Müslümanlara karşı da ülkede linç olayları yaşandığını kaydederek, "Hindistan ve uluslararası medyada yer alan Müslümanlara yönelik etnik temizliğe ilişkin haberler ve Keşmir'in illegal olarak özel statüsünün kaldırılması gibi Müslümanları hedef alan politikalar dünyada alarm zillerini çaldırmalı" ifadesini kullandı.

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BM: DARBE OLUR

  • Öte yandan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Hindistan'ın Assam eyaletinde 1,9 milyon kişinin, yasal sakinleri belirlemek ve yasa dışı göçmenleri ayırmak için oluşturulan nihai vatandaşlık listesinin dışında bırakılması kararıyla, bu ülkeye, "kimsenin devletsiz kalmayacağını garanti etme" çağrısında bulundu. Grandi, "Çok sayıda kişiyi vatandaşlıktan çıkarabilecek herhangi bir işlem, 'devletsizliği' ortadan kaldırmak için sarf edilen küresel çabalara muazzam bir darbe olur." değerlendirmesinde bulundu.

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