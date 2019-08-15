Modi: Keşmir'in statüsü kaldırılmalıydı Modi: Keşmir'in statüsü kaldırılmalıydı Hindistan Başbakanı Modi, hükümetin Keşmir'in özel statüsünün kaldırmasını savunarak, bölgede ayrılık hareketini körüklediğini ve bölge dışından biriyle evlenmeleri halinde miras haklarını kaybedeceklerine yönelik yasa nedeniyle kadınlar için haksızlık olduğunu iddia etti. Modi, "Cammu, Keşmir ve Ladakh'daki eski düzenleme, yolsuzluğu, nepotizmi teşvik ediyordu. Öte yandan kadınlar, çocuklar, Dalitler, kabilelerin haklarına gelince adil değildi" yorumunu yaptı. Hindistan hükümeti, yıllardır Pakistan ile arasında ihtilafa neden olan Keşmir bölgesinin özerkliğini ön gören yasa tasarısını meclise sunarak, kabul ettirmişti. Özerkliği kaldırılan Keşmir'e günlerdir milis güçlerin yığılmasının ardından bölgedeki siyasetçiler ev hapsine alındı. Kamuya açık toplantılar yasaklandı, okullar kapatıldı, internete ve mobil ağlara kısıtlama getirildi. Keşmir, yüzde 94,4 Müslüman nüfusa sahipken, Cammu bölgesi ise yüzde 62,5 Hindu ve yüzde 33,4 Müslümanlardan oluşuyor. Keşmir halkı, 1947’de Pakistan’a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar vermişti.

Haber Merkezi 15 Ağustos 2019, 10:43 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019, 11:00 AA