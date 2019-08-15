Dünya Modi Keşmirin statüsü kaldırılmalıydı
ASYA

Modi: Keşmir'in statüsü kaldırılmalıydı

Modi: Keşmir'in statüsü kaldırılmalıydı

Hindistan Başbakanı Modi, hükümetin Keşmir'in özel statüsünün kaldırmasını savunarak, bölgede ayrılık hareketini körüklediğini ve bölge dışından biriyle evlenmeleri halinde miras haklarını kaybedeceklerine yönelik yasa nedeniyle kadınlar için haksızlık olduğunu iddia etti. Modi, "Cammu, Keşmir ve Ladakh'daki eski düzenleme, yolsuzluğu, nepotizmi teşvik ediyordu. Öte yandan kadınlar, çocuklar, Dalitler, kabilelerin haklarına gelince adil değildi" yorumunu yaptı. Hindistan hükümeti, yıllardır Pakistan ile arasında ihtilafa neden olan Keşmir bölgesinin özerkliğini ön gören yasa tasarısını meclise sunarak, kabul ettirmişti. Özerkliği kaldırılan Keşmir'e günlerdir milis güçlerin yığılmasının ardından bölgedeki siyasetçiler ev hapsine alındı. Kamuya açık toplantılar yasaklandı, okullar kapatıldı, internete ve mobil ağlara kısıtlama getirildi. Keşmir, yüzde 94,4 Müslüman nüfusa sahipken, Cammu bölgesi ise yüzde 62,5 Hindu ve yüzde 33,4 Müslümanlardan oluşuyor. Keşmir halkı, 1947’de Pakistan’a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi Hindistan ile birleşmeye karar vermişti.

Haber Merkezi AA
Hindistan Başbakanı Narendra Modi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin bağımsızlık gününde hükümetinin Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasını savundu.

  • Modi, Hindistan'ın Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmasının 72. yıl dönümünün kutlandığı bağımsızlık gününde Yeni Delhi'nin tarihi Mughal-era Red Fort bölgesinden halka seslendi.

Hindistan Başbakanı, Anayasa'nın 370'inci maddesi ile Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan özel statünün bölgede ayrılık hareketini körüklediğini ve bölge dışından biriyle evlenmeleri halinde miras haklarını kaybedeceklerini söyleyen yasa nedeniyle kadınlar için haksızlık olduğunu iddia etti.

Narendra Modi, "Cammu, Keşmir ve Ladakh'daki eski düzenleme, yolsuzluğu, nepotizmi teşvik ediyordu. Öte yandan kadınlar, çocuklar, Dalitler, kabilelerin haklarına gelince adil değildi" yorumunu yaptı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Cammu Keşmir'de hayatın normale dönmeye başladığını savunuyor.

Uluslararası basın kuruluşları ise bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dahil kısıtlamaların sürdüğünü, yollarda hala barikatların görüldüğünü bildiriyor.

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı

Hindistan, 5 Ağustos'ta yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan Anayasa'nın 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

  • Hindistan'da Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Alınan kararı kınadığını açıklayan Pakistan yönetimi, Hindistan ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme kararı almış ve Hindistan'dan İslamabad'daki büyükelçisini geri çekmesini istemişti.

Pakistan, Hindistan'ın Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasa maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırması üzerine bu ülke ile ticari ilişkilerini resmi olarak askıya almıştı.

Hindistan'ın gasp etmeye çalıştığı Keşmir'in kara günü: Yüzde doksanı Müslüman olan halk Pakistan'ı istiyor
DÜNYA
Hindistan'ın gasp etmeye çalıştığı Keşmir'in kara günü: Yüzde doksanı Müslüman olan halk Pakistan'ı istiyor

Cammu Keşmirliler Hint askerleri eşliğinde namaza gitti
DÜNYA
Cammu Keşmirliler Hint askerleri eşliğinde namaza gitti

Pakistan'dan Hindistan'a tepki: Geri adım atmayız
DÜNYA
Pakistan'dan Hindistan'a tepki: Geri adım atmayız
Oyalama taktiğigeçerli olmaz

Oyalama taktiği
geçerli olmaz

​Bakan Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump'ın '20 mil' sözünü hatırlattı.
9. gözlem noktamızda alarm

9. gözlem noktamızda alarm

​Morek'teki TSK gözlem noktası Esed güçlerince çevreleniyor.
Türk mühendisler üretti

Türk mühendisler üretti

​Elektrikli traktör yıllık 133 bin lira yakıt tasarrufu sağlayacak.
Temmuzda<br>fazla verdi

Temmuzda
fazla verdi

Merkezi yönetim bütçe verileri açıklandı.
İşsizlik geriliyor

İşsizlik geriliyor

​Nisan'da yüzde 13 olan işsizlik 12,8'e geriledi.
ABD'li isimden<br>kritik ziyaret

ABD'li isimden
kritik ziyaret

​Genelkurmay Başkanlığı ve Şanlıurfa'da temaslarda bulunacak.

Kahreden bilanço

Kahreden bilanço

Tatil döneminde yollarda ölenlerin sayısı açıklandı.
Bin kişiden 16'sı aldı

Bin kişiden 16'sı aldı

Nüfusa göre en fazla konut satışının gerçekleştiği il.
İmran Han'dan dünyaya zor soru

İmran Han'dan dünyaya zor soru

Srebrenitsa gibi benzer bir katliama sessizce tanıklık mı edecek?​
Nafakada<br>emsal karar

Nafakada
emsal karar

​Yargıtay, tedbir nafakasıyla ilgili adım attı.
Korkunç bir iş birliği

Korkunç bir iş birliği

​İngiltere Başbakanı, parlamentoyu tatil edebilir.
Günde 6 bin TL

Günde 6 bin TL

​Serinleten lezzet vatandaşlardan ilgi görüyor.
Sağanak uyarısı

Sağanak uyarısı

M​eteoroloji 5 bölge için vatandaşları uyardı.
15 gün içinde<br>4'üncü yangın

15 gün içinde
4'üncü yangın

​Yangının zamanında fark edilmesi faciayı önledi.
Dönüşe geçtiler

Dönüşe geçtiler

​Emniyet Müdürlüğü olağanüstü önlem aldı.
Ölü sayısı<br>282'ye çıktı

Ölü sayısı
282'ye çıktı

​Şiddetli yağışlar iki gün daha etkisini sürdürecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.