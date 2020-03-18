Dünya Moldovada koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
KORONAVİRÜS

Koronavirüste son durum

Moldova’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Dünya geneline yayılmaya devam eden koronavirüsü salgınında bilanço artıyor. Moldova’da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

Haber Merkezi İHA
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs krizinin merkezüssü Avrupa olduğunu açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs krizinin merkezüssü Avrupa olduğunu açıkladı.

Moldova Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada korona virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede genelinde ise 30 kişide koronavirüsü tespit edilmişti.

Öte yandan Moldova parlamentosu geçtiğimiz günlerde virüsün yayılmasını önlemek amacıyla olağanüstü hal ilan etmişti.

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