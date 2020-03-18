Moldova’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

İngiltere'den çok çarpıcı video: 'Şu tanklara bakın, Londra kapatılacak askerler sokağa inecek'

Koronavirüse karşı hiçbir önlem almayan ve sağlık sistemi çökme aşamasına gelen İngiltere'de askerlerin Londra sokaklarına ineceğine dair bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Otobanda aracıyla seyir halindeki bir İngiliz, tankları taşıyan TIR'ları görünce heyecan konuşmaya başlıyor. Videoyu çeken kişi şunları söylüyor: 'Şunlara bir bakın çocuklar. Otobanda ilerleyen tanklar. Hangi sebeple bu tankları otoyolda taşıyorlar. Neler oluyor? İddialar, perşembe günü Londra'nın kapatılacağı. Asker sokağa inecek. Sokağa çıkma yasağı getirilecek.'

