Moldova’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Moldova Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada korona virüsü nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ülkede genelinde ise 30 kişide koronavirüsü tespit edilmişti.Öte yandan Moldova parlamentosu geçtiğimiz günlerde virüsün yayılmasını önlemek amacıyla olağanüstü hal ilan etmişti. DÜNYA ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 114’e yükseldi: Vaka sayısı ise 6 binden fazla DÜNYA ABD'de polis karantinaya alınmayı reddeden hastanın evini abluka altına aldı DÜNYA ABD Başkanı Trump: Dünya gizli bir düşmanla savaş halinde, kazanacağız