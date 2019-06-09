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AVRUPA

Moldova'da siyasi kriz baş gösterdi

Moldova'da siyasi kriz baş gösterdi

Moldova Anayasa Mahkemesi, verdiği erken seçim kararını uygulamadığı gerekçesiyle İgor Dodon'dan Cumhurbaşkanlığı yetkilerini alarak Demokrat Partili Pavel Filip'e devretti. Filip, Cumhurbaşkanlığı yetkisi çerçevesinde parlamentoyu feshederek, erken seçim kararı aldı. Dodon, "İktidarı gasbetmek amacıyla Anayasa Mahkemesini kullanmak çaresiz bir adımdır" ifadesini kullandı. Moldova Anayasa Mahkemesi, herhangi bir yasayı kabul etmemesi ya da bakan atamaları nedeniyle son iki yılda beş defa Cumhurbaşkanı Dodon'un yetkilerini askıya almıştı.

Haber Merkezi AA
Moldova'da siyasi kiriz.
Moldova'da siyasi kiriz.

Moldova'da Rus yanlısı Sosyalist Parti ile Batı yanlısı sağ blok "ACUM da şi PAS"ın koalisyon hükümeti kurmasının hemen ardından siyasi kriz baş gösterdi.

  • Koalisyon hükümetinin parlamentoda yemin ederek göreve başlamasının ardından Anayasa Mahkemesi hükümetin "yasal" olmadığını açıkladı.

Mahkeme, daha önce alınan erken seçim kararını uygulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı yetkisini mevcut Cumhurbaşkanı İgor Dodon'dan alarak bir önceki hükümetin başbakanı Demokrat Partili Pavel Filip'e verdi.

Filip ise Anayasa Mahkemesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak, parlamentoyu fesheden ve 6 Eylül'de erken seçim yapılmasını öngören kararı imzaladı.

Böyle bir durumda en demokratik aracın erken seçim olduğunu savunan Filip, "Cumhurbaşkanlığı hakkı bulunmayan İgor Dodon da dahil artık partilerin mevcut tutumlarını sürdürmemeleri gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Dodon ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkilerinin Filip'e verilmesine tepki gösterdi.

Dodon, "İktidarı gasbetmek amacıyla Anayasa Mahkemesini kullanmak çaresiz bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Dün kurulan koalisyon hükümetinin, iç ve dış politikada farklı görüşlerin ortak amaç için bir araya gelebileceğinin göstergesi olduğuna işaret eden Dodon, "Demokrat Parti, iktidarı, parlamentonun çoğunluğuna ve meşru hükümete devretmek istemiyor" yorumunda bulundu.

Ayrıca Dodon, iktidarın barışçıl bir şekilde devri için uluslararası topluma çağrıda bulunmaktan başka çare kalmadığını kaydetti.

Hükümet dün kurulmuştu

Moldova'da dün Rusya yanlısı PSRM ile Batı yanlısı sağ blok ACUM Da şi PAS koalisyon hükümeti kurmuş, üç aydır süren koalisyon arayışları son bulmuştu.

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Moldova Anayasa Mahkemesi 7 Haziran'da, Cumhurbaşkanı'ndan genel seçimlerin üzerinden 3 ay geçmesi ve hükümet kurulamaması nedeniyle parlamentonun feshedilmesi ve erken seçim kararı alınması gerektiğine hükmetmişti. Dodon ise mahkeme kararını reddetmişti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra parlamentonun feshini gerektirecek yasal süre 8 Haziran'da dolmuş ancak koalisyon hükümeti de aynı gün kurulmuştu.

Moldova Anayasa Mahkemesi, herhangi bir yasayı kabul etmemesi ya da bakan atamaları nedeniyle son iki yılda beş defa Cumhurbaşkanı Dodon'un yetkilerini askıya almıştı.

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