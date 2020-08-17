Moldova'dan Türkiye'ye koronavirüs teşekkürü Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için verdiği destek dolayısıyla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Haber Merkezi 17 Ağustos 2020, 19:30 Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020, 19:32 AA