Dünya Morales iltica etti
AMERİKA

Morales iltica etti

Bolivya’da, CIA destekli darbe sonucu ordunun baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika’nın iltica teklifini kabul ederek uçakla ülkesinden ayrıldı. Morales, “Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolivya Devlet Başkanı Morales
Bolivya Devlet Başkanı Morales

Bolivya’da, CIA destekli darbe sonucu ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika’nın iltica teklifini kabul ederek Bolivya’dan ayrıldı. Ordunun baskısı nedeniyle istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika’ya teşekkür etti. Morales, “Kardeşlerim, Meksika’ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim” ifadelerini kullandı. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, düzenlediği basın toplantısıyla ülkesinin yaptığı iltica teklifini Morales’in kabul ettiğini ve Meksika’nın göndereceği askeri uçakla ülkeye getirileceğini açıklamıştı. Meksika, Bolivya’da Morales’i istifaya götüren süreci “darbe” olarak değerlendiren ülkeler arasında yer alıyordu.

BOLİVYA ORDUSU SOKAKTA

Morales’in Bolivya’yı terk etmesine rağmen şiddet olayları devam ediyor. Genelkurmay Başkanı Kaliman ordunun polise yardım için ortak operasyonlara katılacağını açıkladı. Genelkurmay Başkanı Kaliman, polisin güvenliği sağlamak için ordudan yardım istediğine dikkati çekerek, “Silahlı Kuvvetler, Bolivya ailesine kan ve yas dokunmasın diye, polisle ortak operasyon kararı almıştır” ifadesini kullandı. 20 Ekim’deki seçimleri Morales karşısında kaybettikten sonra, taraftarlarına sürekli sokak çağrısı yapan muhalif aday eski Devlet Başkanı Carlos Mesa, evinin korunmasını istedi. Mesa, ülkede Morales karşıtı şiddeti körükleyen isimlerinde başında geliyordu.

Trump’tan darbeye destek

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’in askeri darbe sonucu görevinden ayrılmasına destek verdi. Trump, Morales’in görevini zorla bırakmasını, “ABD, Bolivya halkını özgürlük talep ettiği için ve Bolivya ordusunu sadece tek bir insanı değil Bolivya anayasasını koruma sözüne bağlı kaldığı için alkışlıyor.” sözleriyle yorumladı. Morales, 2018’de BM Güvenlik Konseyinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı oturumda ABD’nin “darbeci geçmişini” Trump’ın yüzüne vurmuştu.

Başına ödül koyulmuş

  • Evo Morales
  • Devrik Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Twitter hesabında Meksika’ya geçmeden önce saklandığı yerin fotoğrafını paylaştı. Morales istifa etmek zorunda kaldıktan sonra, Meksika’ya gitmeden önce bilinmeyen bir yerde saklandı. Meksika’ya ulaşan Morales, yaptığı açıklamada Meksika Devlet Başkanı’nın hayatını kurtardığını söyleyerek, “9 Kasım’da Cochabamba’ya geldiğimde bir asker, beni teslim edene 50 bin dolar ödül verileceğine dair yazılan mesajları bana gösterdi” dedi.

Bolivya’da darbenin ardından iç savaş tehlikesi
DÜNYA
Bolivya’da darbenin ardından iç savaş tehlikesi
10 milyon üye sandığa gidiyor

10 milyon üye sandığa gidiyor

AK Parti'de 430 bin ilçe delegesi için sandığa gidilecek.
PKK’lının dağ ömrü 5.8 yıl

PKK’lının dağ ömrü 5.8 yıl

​Mehmetçik dağdaki her bir haini ortalama 5.8 yılda temizliyor.
Washingtondagündem Suriye

Washington'da
gündem Suriye

​Kritik görüşme bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek.
Tehdidin<br>cezasını çekecek

Tehdidin
cezasını çekecek

​HDP Gençlik Kolları üyesi anneleri küfürlü mesajlarla tehdit etti.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Geçici başkan Jeanine Anez

Geçici başkan Jeanine Anez

Bolivya'nın yeni başkanı ​Anez: Kısa sürede seçime gidilecek.

ABD Suriye’de devlet kurmak istiyor

ABD Suriye’de devlet kurmak istiyor

Lavrov: ABD bölgede PKK/YPG merkezli korsan devlet kurmak istiyor.
İntihar<br>edeceğim dedi

İntihar
edeceğim dedi

​Mesurier ile ilgili soruşturma derinleştirildi.
24 milyar<br>liraya ulaştı

24 milyar
liraya ulaştı

​DASK'ta toplum konut sayısı 9.5 milyona ulaştı.

Filistin’e yatırım çağrısı

Filistin’e yatırım çağrısı

İki ülke arasında ticaret hacmi 1 milyar dolara yaklaştı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Erdoğan Washington'da

Erdoğan Washington'da

Çantasında önemli başlıklar yer alıyor.
Gözü üçüncü adamda

Gözü üçüncü adamda

​ABD Başkanı Trump'tan DEAŞ açıklaması.
Türkiye'nin DEAŞ <br>mücadelesi ABD sokaklarında

Türkiye'nin DEAŞ
mücadelesi ABD sokaklarında

​Erdoğan'ın ziyareti boyunca sokaklarda gösterilecek.
İHA'lar eşliğinde <br>beşinci devriye

İHA'lar eşliğinde
beşinci devriye

Beşinci Türk-Rus askeri devriyesi tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.