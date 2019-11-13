Morales iltica etti

Bolivya’da, CIA destekli darbe sonucu ordunun ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika’nın iltica teklifini kabul ederek Bolivya’dan ayrıldı. Ordunun baskısı nedeniyle istifa eden Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iltica teklifi için Meksika’ya teşekkür etti. Morales, “Kardeşlerim, Meksika’ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü bir şekilde döneceğim” ifadelerini kullandı. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, düzenlediği basın toplantısıyla ülkesinin yaptığı iltica teklifini Morales’in kabul ettiğini ve Meksika’nın göndereceği askeri uçakla ülkeye getirileceğini açıklamıştı. Meksika, Bolivya’da Morales’i istifaya götüren süreci “darbe” olarak değerlendiren ülkeler arasında yer alıyordu.

BOLİVYA ORDUSU SOKAKTA

Morales’in Bolivya’yı terk etmesine rağmen şiddet olayları devam ediyor. Genelkurmay Başkanı Kaliman ordunun polise yardım için ortak operasyonlara katılacağını açıkladı. Genelkurmay Başkanı Kaliman, polisin güvenliği sağlamak için ordudan yardım istediğine dikkati çekerek, “Silahlı Kuvvetler, Bolivya ailesine kan ve yas dokunmasın diye, polisle ortak operasyon kararı almıştır” ifadesini kullandı. 20 Ekim’deki seçimleri Morales karşısında kaybettikten sonra, taraftarlarına sürekli sokak çağrısı yapan muhalif aday eski Devlet Başkanı Carlos Mesa, evinin korunmasını istedi. Mesa, ülkede Morales karşıtı şiddeti körükleyen isimlerinde başında geliyordu.

Trump’tan darbeye destek

Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’in askeri darbe sonucu görevinden ayrılmasına destek verdi. Trump, Morales’in görevini zorla bırakmasını, “ABD, Bolivya halkını özgürlük talep ettiği için ve Bolivya ordusunu sadece tek bir insanı değil Bolivya anayasasını koruma sözüne bağlı kaldığı için alkışlıyor.” sözleriyle yorumladı. Morales, 2018’de BM Güvenlik Konseyinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı oturumda ABD’nin “darbeci geçmişini” Trump’ın yüzüne vurmuştu.

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Başına ödül koyulmuş

Evo Morales

Devrik Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales Twitter hesabında Meksika’ya geçmeden önce saklandığı yerin fotoğrafını paylaştı. Morales istifa etmek zorunda kaldıktan sonra, Meksika’ya gitmeden önce bilinmeyen bir yerde saklandı. Meksika’ya ulaşan Morales, yaptığı açıklamada Meksika Devlet Başkanı’nın hayatını kurtardığını söyleyerek, “9 Kasım’da Cochabamba’ya geldiğimde bir asker, beni teslim edene 50 bin dolar ödül verileceğine dair yazılan mesajları bana gösterdi” dedi.



