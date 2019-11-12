Morales’e CIA darbesi

Latin Amerika ülkesi Bolivya’yı 14 yıldır yöneten seçilmiş lider Evo Morales, yeniden seçim çağrısı yapmasına rağmen CIA destekli askeri darbe ile görevini bırakmak zorunda kaldı. Evo Morales’in istifası, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman’ın “Morales’i istifaya davet eden” bildirisinin ve kabinede görev yapan bakanlara ve ailelerini hedef alan şiddet olaylarının ardından geldi. Morales, ülkedeki şiddet eylemlerini örgütleyen muhalif liderler Carlos Mesa ve Luis Fernando Camacho’nun, halka daha fazla zarar vermemesi için bu kararı aldığını açıkladı. Bolivya’da 20 Ekim’de düzenlenen ve muhaliflerin hile iddiasıyla günlerdir protesto ve şiddet eylemlerine neden olan genel seçimleri yüzde 47,8’le ilk turda kazanan Morales, ülkesindeki güvenlik güçlerinin de baskısı ile istifa etti.

Evo Morales

MÜCADELEYE DEVAM MESAJI

Ülkede yaşananları sivil ve polis darbesi olarak niteleyen Morales, “Bu sivil darbeyi ve bazı polislerin Bolivya halkına yönelik şiddet ve korkutmayı kullanarak demokrasi ve toplumsal barışa kastetmiş olmasını da kınıyorum.” diye konuştu. “Barış ve eşitlik için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu kavga bitmedi.” ifadesini kullanan Morales, siyasi mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

MUHALEFET SEÇİMİ REDDETTİ

Muhalefetin diyalog çağrısını reddetmesini “şaşırtıcı” olarak değerlendiren Morales, “Barışı sağlamak için seçimde kazandığımız zaferimizi bir kenara bırakıp yeniden seçime gidileceğini, Yüksek Seçim Mahkemesinin yenileneceğini söyledik ama bunları reddedip yalnızca istifa etmemi istiyorlar; bu bir darbedir. Uluslararası toplumun ve Bolivya halkının bunu bilmesi gerekiyor. Bu, ‘hile’ bahanesi altında yapılan bir darbedir.” ifadelerini kullandı.

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KARANLIK VE YABANCI GÜÇLER

Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera da bir Kızılderili Başkanın yardımcısı olduğundan gurur duyduğunu ve daima ona sadık kalacağını söyleyerek istifasını açıkladı.Bolivya’daki olaylardan ‘karanlık ve yabancı güçleri’ sorumlu tutan Linera, “Biz hidrokarbürü, doğal zenginlikleri millileştiren bir hükümetiz. Biz Bolivyalıların yüzde 30’unu yani 3 milyon Bolivyalıyı fakirlikten çıkarıp, orta gelir grubuna yükselttik. 200 bin Bolivyalıya ev yaptık. Hiçbir zaman maaş ödemek için yabancıların önünde eğilmedik ve kıtada en hızlı büyüyen ülke olduk” değerlendirmesinde bulundu.

EVİNE SALDIRILDI

Bolivya’da istifa etmek zorunda kalan Devlet Başkanı Evo Morales, evine saldırıldığını ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Morales, “Bütün dünya ve Bolivya halkı huzurunda, bir polis memurunun, hakkımda illegal bir şekilde yakalama kararı çıkardığını bildiriyorum. Ayrıca şiddet eylemleri düzenleyen gruplar, evime saldırı düzenledi. Darbeciler, hukukun üstünlüğünü yerle bir ediyor.” ifadesini kullandı.

KAZANAN CIA

ABD’nin eski Alaska Senatörü Mike Gravel, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifa etmek zorunda kalmasının ardından, ülkedeki gelişmelerde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) parmağı olduğuna işaret etti. Gravel, Twitter hesabından “Bolivya’da kazanan gücü tebrik ediyorum, @CIA!” paylaşımında bulundu.

Sokaklar karıştı

Bolivya’da Morales yanlıları ile muhalefet destekçileri sokak gösterileri düzenliyor. Başkent La Paz’ın bazı bölgelerinde Morales yanlısı ve karşıtı taraflar arasında çatışmalar yaşanırken, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor. Çatışmalar nedeniyle gözaltına alınanların olduğu bildirildi. Gösterilerle ilgili açıklama yapan Morales, polisin, başkent La Paz ile El Alto kentlerindeki hükümet destekçilerine gerçek mermi ile müdahale ettiğini belirtti. Olaylardan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Morales, ölü ya da yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaşmadı.

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Yüzyıllık oyunun parçası

Bolivya’da Evo Morales’in istifasına tepki gösteren Arjantin, Venezuela, Küba ve Meksika’dan, süreci “darbe” olarak nitelendiren açıklamalar geldi. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, “Bolivya’da geçen yüzyılda Latin Amerika’da yaşanana benzer, devam eden bir askeri operasyon var, biz bunu reddediyoruz. Darbeye hayır. Kendisinin karar vermesi durumunda Evo Morales’e iltica hakkı verebiliriz” açıklamasını yaptı. Arjantin’de aralıkta devlet başkanlığı görevini üstlenecek Alberto Fernandez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu, yeni devlet başkanlığı seçimleri çağrısı yapmış Devlet Başkanı Evo Morales’e karşı yapılmış bir darbe suçudur.” ifadesini kullandı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Morales’in istifasının ardından dünyadaki bütün sosyal ve politik gruplara protesto çağrısı yaptı. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Bermudez de Morales’in istifası üzerine, “Bu darbeyi sert bir şekilde kınıyoruz ve kardeş Devlet Başkanı Evo Morales’in yanındayız. Dünya Evo’nun hayatı ve özgürlüğü için seferber olmalı.” paylaşımında bulundu. Nikaragua hükümetinden yapılan açıklamada da “Bolivya’daki darbenin şiddetle kınandığı” vurgulandı.

Türkiye: Endişeyle izliyoruz

Türk Dışişleri Bakanlığı, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmelerin endişeyle izlendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye, yönetimlerin demokratik süreçlerle işbaşına gelmesi ilkesine önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Bolivya’da Devlet Başkanı Evo Morales’in istifasıyla sonuçlanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz.” ifadesi kullanıldı.