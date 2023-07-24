Moskova'ya iki İHA'yla saldırı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, F-16'ların Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında operasyonel hale gelmesinin aylar alabileceğini bildirdi. Blinken, Ukrayna'ya F-16'ların gönderilmesiyle ilgili, meselenin sadece ekipman değil, eğitim ve bu malzemeleri kullanma kabiliyeti olduğunu ifade etti. Bu sürecin de zaman aldığına işaret eden Blinken, Ukraynalıların uygun şekilde eğitilmiş, uçakların kontrolünü yapabilecek ve akıllıca kullanabilecek durumda olduklarından emin olmak gerektiğini vurguladı.