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Mossad duyurdu: Hamas ateşkes teklifine cevabını iletti

Hamas ile İsrail arasında ateşkes ilan edilip edilmeyeceği merak edilirken konuya ilişkin Mossad'dan açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin Mossad adına yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes teklifine cevabını arabulucular aracılığıyla İsrailli müzakere ekibine ilettiği belirtildi. İsrail'in cevabı incelediği ve konuya ilişkin değerlendirmelerini arabuluculara bildireceği kaydedildi.

22:25 - 3/07/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, esir takası müzakerelerinde arabuluculuk yapan tarafların, Hamas'ın ateşkes teklifine verdiği yanıtı İsrailli müzakere ekibine ilettiğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin Mossad adına yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'tan yanıt geldiği bildirildi.

Açıklamada, "Rehine (takası) anlaşmasında arabulucular, Hamas'ın rehinelerin serbest bırakılması anlaşması teklifine verdiği yanıtı müzakere ekibine iletti." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, İsrail'in yanıtı incelediği ve konuya ilişkin değerlendirmelerini arabuluculara bildireceği kaydedildi.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze'deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.



#Ateşkes
#Hamas
#İsrail
#Katar
#Mısır
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