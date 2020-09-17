Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Mossad duyurdu Suudi Arabistan da İsraille anlaştı
ORTADOĞU

Mossad duyurdu: Suudi Arabistan da İsrail'le anlaştı

Filistin sorununa rağmen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, ABD'nin araya girmesiyle İsrail ile normalleşme sürecine girmişti. İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın Başkanı Yossi Cohen, BAE'nin yakında Tel Aviv ile normalleşme anlaşmasına varacağını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, İsrail’in Kanal12 televizyonuna yaptığı açıklamada, BAE ile Bahreyn’in İsrail ile normalleşme anlaşmasının Arap ülkeleriyle ilişkilerindeki “cam duvarı” kırdığını belirterek, “Suudi Arabistan da İsrail ile normalleşme yolunda.” dedi. Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştüğünü ne onaylayan ne reddeden Cohen, tebessümle “Yorum yapmamayı tercih ederim.” ifadelerini kullandı.

  • İsrail’in Körfez ülkeleriyle ilişkilerin gizli temsilcisi sayılan Cohen, normalleşme anlaşmalarının bu ülkelerle yıllardır devam eden ilişkilere resmi bir boyut kazandırdığını vurguladı.

Katar, İsrail'le anlaşmayı reddetti: Filistin sorunu çözülene kadar normalleşme mümkün değil
DÜNYA
Katar, İsrail'le anlaşmayı reddetti: Filistin sorunu çözülene kadar normalleşme mümkün değil

"Yıl içinde olabilir"

Cohen, “İran’ın hedeflerine” ilişkin bölgedeki endişelerin Körfez ülkelerinin Arap resmi politikasından ayrılmasına ve İsrail’i tanımasında büyük rol oynadığına dikkati çekerek, BAE ve Bahreyn ile imzalanan anlaşmaların İran ile savaşın stratejisini değiştirdiğini kaydetti. Öte yandan Kanal13’e de konuşan Cohen, Suudi Arabistan’ın İsrail ile normalleşmesinin an meselesi olduğuna vurgu yaparak, “Bunun mümkün olduğuna kesin bir şekilde eminim. Bu normalleşme bu yıl içinde olabilir.” ifadelerini kullandı.

Trump: Filistin ve Suudi Arabistan da İsrail ile anlaşacak
DÜNYA
Trump: Filistin ve Suudi Arabistan da İsrail ile anlaşacak

BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
OYNAT 00:00
BAE-İsrail anlaşmasının perde arkasında neler var?
İsrail yönetimi ile uzun yıllardır gizli ittifak yürüten Birleşik Arap Emirlikleri, Tel Aviv'le kapalı kapılar ardında kurduğu ittifakı perde önüne taşıdı. 2010 yılından bu yana aldıkları pozisyonlarla Ortadoğu'yu kana bulayan bu iki ülke, ekonomiden sağlığa, savunmadan dış politikaya kadar her alanda ittifak kuracak. İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son yıllarda Türkiye'nin artan bölgesel etkinliğinden duyduğu rahatsızlık biliniyor. Geçtiğimiz yıl BAE ve Suud Arabistanlı mevkidaşları ile görüşen Mossad Başkanı Yossi Cohen'in 'İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye'den geliyor' sözleri hala hafızalarda. Çatışma Hattı'nın 5. bölümünde İsrail-BAE anlaşmasının perde arkasını anlattık.


Cohen, İsrail ile normalleşme sürecine çok sayıda ülkenin katılması için çabaların sürdüğünü aktardı.

Trump devreye girmişti

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan'ın da İsrail ile anlaşan ülkeler arasına katılmasını beklediğini açıklamıştı.

BAE vatandaşları güne İsrail marşı ile başladı: Dünyanın en yüksek gökdeleninden çaldılar
DÜNYA
BAE vatandaşları güne İsrail marşı ile başladı: Dünyanın en yüksek gökdeleninden çaldılar

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.1979'da Mısır'ın, 1994'te Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü Arap ülkesi BAE, dördüncü Arap ülkesi ise Bahreyn oldu.

İsrail'den Körfez ülkelerine petrol ve doğalgaz boru hattı kurulması teklifi yapacak
DÜNYA
İsrail'den Körfez ülkelerine petrol ve doğalgaz boru hattı kurulması teklifi yapacak
  • İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar, dün Beyaz Saray'da Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da katılımıyla imzalandı. İmza törenine, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı.
Abone Ol Google News
Aksungur 28 saat uçtu

Aksungur 28 saat uçtu

​Kanatlarının altında yerli ve milli 12 mühimmat vardı.
Çocuk parkları kapatıldı

Çocuk parkları kapatıldı

​Vaka sayısının tırmandığı Kayseri'de tedbirler sertleşiyor.
Mossad duyurdu: Suudi Arabistan da İsraille anlaştı

​Gine Başkanı Conde'nin 'bakana dayak' videosu diye servis edilmişti...

'​Bizim inancımıza göre şehitlik ve gazilik bir nasip meselesidir'.

'​AK Parti'de unvanlar değişebilir ama hizmet anlayışı bitmez'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.