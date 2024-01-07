|
Dünya

Mossad Süleymaniye’yi neden çekti?

Mossad’a ajanlık yaptıkları için tutuklanan 15 kişiyle ilgili savcılığa gönderilen yazıda Süleymaniye Camii’yle ilgili detay dikkat çekiyor. Buna göre şüpheliler arasında bulunan Amal S.E.S’ten Süleymaniye’nin iç ve dış kısımlarının videosunu çekmesi istendi. Ancak Amal S.E.S. hasta olduğu için videoyu kocasına çektirip irtibatlı olduğu kişiye gönderdi.

04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 01:51 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail İstihbaratı Mossad için Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklulara yönelik casusluk faaliyetleri yürüten Mossad ajanlarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Mossad adına “Uluslararası casusluk” faaliyeti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 15 şüpheliye ilişkin savcılığın sevk yazısına ulaşıldı. Sevk yazısında şüpheli Amal S.E.S'den Süleymaniye Camii'nin iç ve dış kısımlarının videosunun istendiği, hasta olduğu için kocasına çektirerek bu videoyu irtibat kurduğu kişiye gönderdiği ve bunun karşılığında 150-200 dolar aldığı bildirildi.

DEDEKTİFLERDEN İSTİFADE EDİLMİŞ

Profesyonelce yapılması istenilen işlerde dedektiflerden istifade edildiği aktarılan yazıda, taktik işlerde ise ağırlıklı olarak şüphe uyandırmayan kişilerden faydalanıldığına değinildi. Dedektiflere biyografik bilgi toplama, keşif, tahkikat, fotoğraf, video, bilgi, belge, canlı takip etme, takip cihazı yerleştirme, canlı kurye bulma ve siber faaliyetler görevlerinin verildiği bildirildi. Dedektiflerin sistem açıklarından, kritik önemi haiz devlet kurumlarında görev yapan çevrelerinden faydalandığı ve devletin veri tabanındaki bilgileri temin ettikleri ifade edildi.

İÇOM ADINA ÇALIŞTILAR

Sevk yazısında şüphelilerin İsrail istihbaratı oluşumu olan İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi (İÇOM) adına faaliyetlerde bulunarak İsrail için önem arz eden ve tehlikeli görülen özellikle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin bilgi, belge ve fotoğraflarını temin ettikleri belirtildi. Toplanan verileri İsrail istihbaratına aktardıkları, bunun karşılığında özellikle terör örgütleri tarafından kullanılan havale sistemini, kripto para birimini ve ‘Western union’ sistemini kullanarak menfaat temin ettikleri kaydedildi.

KİŞİSEL BİLGİLERİ SATTILAR

Şüpheli Muhammed B.’nin, amacı Filistin'de yaşayan Müslümanların İsrail tarafından uğradıkları zulmü anlatmak olan bir dernekte çalıştığı belirtilen yazıda, şüphelinin toplantılara katılacak kişilerin kişisel bilgi formlarını topladığını ve bu bilgileri Lübnan uyruklu Kanada vatandaşı Cemal H.'ye 500 dolar karşılığında ilettiğini beyan ettiği belirtildi.

Sağlık personeli olarak çalışmış

Hazem M.A.E. isimli zanlının sağlık destek personeli olarak çalıştığı, özellikle son dönemde Filistin'den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilendiği, bu kişilerle ilgili toparladığı bilgileri de İsrail istihbaratı ile paylaştığının değerlendirildiğine yer verildi.

15 kişi tutuklandı

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail İstihbarat Servisine yönelik “siyasal veya askeri casusluk” suçundan yürütülen soruşturma neticesinde gözaltına alınan ve tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 34 şüpheliden 15'inin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına, 8 şüphelinin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilmesine karar verildiğini kaydetti.


Sır perdesi aralanmaya başladı: Mossad'a çalışan ajan ağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı
Sır perdesi aralanmaya başladı: Mossad'a çalışan ajan ağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

MİT ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile TEM Ekipleri, İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle 34 şüpheli yakalanmış, poliste sorguları tamamlanan zanlılar dün sabah adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanmış, 8'i hakkında ise sınır dışı kararı verilmiş, hücredeki 11 şüpheli hakkında ise “adli kontrol şartı” ve “yurtdışına çıkış yasağı” uygulanmıştı. Ajan ağına mensup şüphelilere ait tespitler gün yüzüne çıkmaya ve sır perdesi aralanmaya başladı. Özellikle Filistin vatandaşı ve Hamas bağlantılı kişilerin bilgi, belge ve fotoğraflarını temin etmek suretiyle İsrail gizli servisine aktardıkları, karşılığındaysa paranın izini kaybettirmek için özellikle terör ve yeraltı örgütleri tarafından kullanılan “havala” sistemine, kripto para birimine ve 'western union' yöntemine başvurarak çalıştıkları anlaşıldı.


#Mossad
#Süleymaniye Camii
#İsrail
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olduğu öğrenildi