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Dünya Mozambikte Fransız oyunu Total yatırım yaptı ülke karıştı
AFRİKA

​Mozambik’te Fransız oyunu: Total yatırım yaptı ülke karıştı

Mozambik’te Fransız oyunu: Total yatırım yaptı ülke karıştı

Afrika’nın doğusunda zengin doğal gaz rezervleriyle öne çıkan Mozambik’te, DEAŞ terör örgütü stratejik limanlardan Mocimboa da Praia’yı ele geçirdi. Ülkede son dönemde artan terör eylemlerinin Fransa’nın ülkeye ilgisiyle paralel gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Total, ülkeye 20 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Sahel bölgesinde terör gerekçesiyle askeri varlığını arttıran Fransa’nın Mozambik’te de benzer bir yola başvurabileceği değerlendiriliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Doğu Afrika ülkesi Mozambik’in kuzeyindeki stratejik limanlardan Mocimboa da Praia’nın DEAŞ terör örgütü bağlantılı silahlı grupların eline geçti. Mozambik ordusu limanı geri almak için geniş çaplı operasyon başlattı. BBC’nin haberine göre, açık deniz doğal gaz rezervlerine yakın bölgede bulunması nedeniyle uzun süredir terör örgütlerinin hedefinde olan ve dün silahlı gruplarca ele geçirilen Mocimboa da Praia limanı ve çevresinde ordu güçleri ile militanlar arasında çatışmalar sürüyor. DEAŞ’ın ele geçirdiği stratejik limanın açığında değerin 60 milyar doları bulan enerji yatırımları bulunuyor. Fransız Total şirketi de geçtiğimiz Temmuz ayında bölgeye finansal büyüklüğü 20 milyar olan Afrika’daki en büyük yatırımını gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Fransa’nın son dönemde zengin enerji rezervlerine sahip Mozambik Kanalı’na ilgisinin arttığı da biliniyor. Stratejik limana DEAŞ saldırısının bu yatırımdan hemen sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

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ORDU OPERASYON BAŞLATTI

Mozambik ordusu limanı ele geçirmek için operasyon başlatırken, DEAŞ terör örgütünün ise sivil halkı canlı kalkan olarak kullandığı iddia edildi. Hükümet, terörist olarak isimlendirdiği ve kontrol etmekte zorlandığı silahlı örgütlere karşı sık sık Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.

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FRANSA’NIN MÜDAHALESİ İÇİN PARAVAN MI?

Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminde özellikle Sahel bölgesinde, terör bahanesini ileri sürerek askeri varlığını artırdığı biliniyor. DEAŞ’ın stratejik limanı ele geçirmesi sonrasında Fransa’nın Mozambik’te de aynı askeri yöntemi devreye sokmak isteyebileceği değerlendiriliyor. Nijer, Çad ve Mali gibi ülkelerde askeri varlığını arttıran Fransa, yerel halktan tarafından “terörü artırdığı” gerekçesiyle sık sık protesto ediliyor.

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DAĞINIK ADALAR’A AYAK BASTI

Emmanuel Macron zengin doğal gaz rezervlerine sahip Mozambik Kanalı’nda, Madagaskar’ın da hak iddia ettiği, aidiyeti tartışmalı “Dağınık Adalar” diye bilinen ada grubuna geçtiğimiz yıl ziyarette bulunmuştu. Ziyaret sırasında Macron adaların 2020 yılında “doğal rezerv” olarak sınıflandırılacağını ilan etmişti. Macron bu adaları ziyaret eden ilk Fransız Cumhurbaşkanı oldu.

250 bin kişi yerinden oldu

  • Mozambik’in zengin doğal gaz kaynaklarına ve madenlere sahip kuzey vilayeti Cabo Delgado’da yaşanan terör saldırıları nedeniyle 2017’den bu yana 250 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi. Afrika merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünden (ISS) yapılan açıklamada “Kuzey Mozambik’teki güvenlik durumu alarm verici seviyede kötüleşiyor. Ekim 2017’den bu yana görülen saldırılarda 1000’den fazla insan hayatını kaybetti, 250 bin kişi yerinden oldu.” ifadesi kullanıldı.

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