Macron haddini aştı: Türkiye'ye karşı harekete geçmesi için AB'ye çağrı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Libya'dan sonra Doğu Akdeniz'deki adımlarından da rahatsız oldu.

Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısı yapan Macron, "Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'in güvenliğini Türkiye başta olmak üzere diğer aktörlerin eline bırakması ciddi bir hata olur" diye konuştu.

Macron ayrıca, Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağlaması için adım atması gerektiğini savunarak, Türkiye'yi Akdeniz'deki hakimiyet alanını arttırmakla suçladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Anastasiadis ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Macron, "Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonlarına yanıt vermemesinin ciddi bir hata olacağını" savundu.

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MACRON TÜRKİYE KARŞITLIĞI NE PLANLIYOR?

Uzmanlar, Macron'un son birkaç yıldır hayata geçirmeye çalıştığı 'Avrupa ordusu' planı için NATO'yu tartışmalı hale getirdiğini ve bunun için de Türkiye'yi hedef tahtasına koyduğunu düşünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulunan Eski Diplomat Sinan Ülgen, Fransa ile Türkiye arasında devam eden gerilimin perde arkasını anlatmıştı.

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MACRON'UN SİYASİ PLANI VAR

Macron'un bir süredir 'NATO ittifakının beyin ölümünü gerçekleşti' açıklamalarının olduğunu ifade eden Ülgen, şu ifadelere yer vermişti:

"Macron Avrupa'da siyasi vizyondan bahsediyor. Bu vizyonda Avrupa'nın ABD'den dolayısıyla NATO'dan bağımsız bir stratejik otonomi elde etmesi var. Macron ABD'nin güvenilmez bir ortak olduğunu ve dolayısıyla Avrupa ülkelerinin artık güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için ABD ve NATO'ya güvenemeyeceğini deklare ediyor. Avrupa Birliği'nin bu sorumluluğu üstlenerek savunma alanında kabiliyet ve yeteneklerini artırması gerektiğini savunuyor"