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Dünya MSB 2 terörist etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, ''Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Foto: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz'' denildi.

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