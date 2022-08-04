Dünya MSB Barış Pınarı bölgesinde 2 PKKlı terörist etkisiz
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKKlı terörist etkisiz
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor.

Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

Her yeri istila ettiler

Her yeri istila ettiler

Milyonlarcası aynı anda ortaya çıktı: Tüm köyün kâbûsu oldu.
Teslim süresi48 aya çıkarıldı

Teslim süresi
48 aya çıkarıldı

​Ön ödemeli konut satışlarına yönelik yeni adım.
Ateşle oynayanınsonu iyi olmaz

Ateşle oynayanın
sonu iyi olmaz

Tayvan ziyareti sonrası ​Çin'den ABD'ye uyarı.

​Süper Lig'de görev verilecek olan hakemlerden ikisi atletik testlerde sakatlandı.

​Beklenen oldu ve Çin ordusu bu sabah harekete geçti.

​Bu sezon oynanmaya başlayacak Rezerv Lig'in detayları ortaya çıkmaya başladı.

​Yasaya çok sert tepki geldi.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ​ÖSYM'nin yeni başkanı oldu.

​Maskesiz hasta yakını hastaneyi birbirine kattı.

​ABD, Pençe-Kilit Operasyonu'ndan önce PKK'ya haber uçurdu.

Öldürüp saatlerce evin yakınında beklemiş.

​Yakıt alırken ateşlenen çakmak faciaya yol açıyordu

​Kış aylarındaki fiyat artışlarının önüne geçilecek.

​Velilerin gözü kulağı UKOME toplantısında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.