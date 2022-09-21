MSB duyurdu: Sekiz gemi daha yola çıktı

Fransa'nın en büyük zincir mağazalarından Leclerc'in sahibi: Fiyat artışlarının tek nedeni Ukrayna'da yaşananlar değil

Fransa'nın en büyük zincir mağazalarından Leclerc'in sahibi Michel-Edouard, artan fiyatların tek nedeninin Ukrayna'da yaşananlar olmadığını, spekülasyonun da bunda etkisi olduğunu savundu: “Çikolata ve kahvedeki artışı haklı çıkarmak için Ukrayna'daki savaşa başvurduğumuzda bu gerçekten saçmalık.”