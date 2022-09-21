MSB duyurdu: Sekiz gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.
Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında hazırlıklarını tamamlayan 8 gemi bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından hareket etti." denildi.
Tahıl sevkiyatı kapsamında hazırlıklarını tamamlayan 8 gemi bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından hareket etti.#MSB
Tahıl sevkiyatı kapsamında hazırlıklarını tamamlayan 8 gemi bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından hareket etti.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2022