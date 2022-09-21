Dünya MSB duyurdu Sekiz gemi daha yola çıktı
AVRUPA

MSB duyurdu: Sekiz gemi daha yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, "Tahıl sevkiyatı kapsamında hazırlıklarını tamamlayan 8 gemi bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından hareket etti." açıklamasında bulundu.

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MSB duyurdu: Sekiz gemi daha yola çıktı
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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında hazırlıklarını tamamlayan 8 gemi bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından hareket etti." denildi.

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