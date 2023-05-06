MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde meydana gelen yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 adet AS-532 tipi helikopter ve Kara Havacılık Komutanlığına ait 1 adet S-70 helikopterin yanı sıra 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve iş makinesi ile yangın söndürme desteği sağlandı"