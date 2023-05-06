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Dünya

MSB'den KKTC'deki yangına helikopter desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde çıkan yangına 2 helikopter, 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve iş makinesiyle yangın söndürme desteği sağladı.

08:02 . 6/05/2023 Cumartesi
AA
KKTC'de çıkan yangın kontrol altına alındı.

KKTC'de çıkan yangın kontrol altına alındı.

KKTC'nin Lefke'ye bağlı Yeşilırmak köyünde çıkan yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.


MSB'den yapılan açıklamada,
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Güzelyurt'un Yeşilırmak bölgesinde meydana gelen yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 adet AS-532 tipi helikopter ve Kara Havacılık Komutanlığına ait 1 adet S-70 helikopterin yanı sıra 50'ye yakın yangın söndürme aracı ve iş makinesi ile yangın söndürme desteği sağlandı"
ifadeleri yer aldı.



#KKTC
#yangın
#Milli Savunma Bakanlığı
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