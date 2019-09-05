Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah vefat etti

Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Araç kullandığı sırada kalp krizi geçirdiği iddia edilen Abdullah Mursi'nin ölümüyle ilgili detaylı bilgiye yer verilmedi.

Sisi'nin zulüm hapishanelerinde kaldı

Mısır'da darbeci mahkeme, Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah'ı farklı gerekçelerle 2014 ve 2015 yılında hapse mahkum etmişti.

Abdullah Mursi, 2018 yılında 'terör suçlamasıyla' yargılandığı davadan kefaletle serbest bırakılmıştı.

Babasının cenaze törenine bile müsaade etmemişlerdi

17 Haziran'da darbeci mahkemede yargılanırken şehit düşen Muhammed Mursi'nin cenazesine oğullarının bile katılmasına izin verilmemişti. Abullah Mursi, konuya ilişkin "Hatta baba evinde taziyeleri kabul etmemize bile izin vermediler." ifadelerini kullanmıştı.

Şehit Muhammed Mursi kimdir?

Muhammed Mursi, Mısır'da eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.