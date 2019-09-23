Dünya Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi
AVRUPA

Suriyeli mülteciler voleybol takımı kılığında

Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

Suriyeli mülteciler Ukraynalı voleybol takımı kılığında isviçre'ye gitmeye çalışırken yakalandı. Taşıdıkları pasaportlar için ihbar yapılmasıyla yakalanan mülteciler hakkında işlem başlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mülteciler Yunan polisine voleybol takımı gibi poz verdi.
Mülteciler Yunan polisine voleybol takımı gibi poz verdi.

Suriyeli mülteciler Ukraynalı voleybol takımı kılığında Yunanistan'dan İsviçre'ye gitmeye çalışırken yakalandı. Voleybol takımı kılığında Yunanistan'dan İsviçre'ye gitmeye çalışan 10 Suriyeli mülteci, havalimanında gözaltına alındı. Atina Havalimanı'na giden 10 Suriyelinin, üzerlerinde tek tip eşofman, spor çanta ve voleybol topları bulunuyordu.

Pasaport kontrolünde Suriyeli mültecilerin taşıdıkları pasaportlar için 'kayıp' ihbarı yapıldığı anlaşıldı.

Atina Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin Zürih kentine gitmeye çalışan mültecilerin hakkında 'ülkeyi yasadışı yollardan terk etmeye teşebbüs' suçlamasıyla işlem başlatıldığı belirtildi. Atina Emniyeti'nin paylaştığı fotoğrafta da mülteciler takım kadrosu gibi poz verirken görülüyor.

Yunanistan'da mülteci statüsü alan Suriyelilerin diğer Avrupa ülkelerine seyahat etmelerine izin verilmiyor.Mülteciler yasa dışı yollarla Avrupa'nun diğer bölgelerine geçmeye çalışıyor.

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