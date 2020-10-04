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Dünya Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu
ORTADOĞU

Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı teslim oldu

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altında bulunan Münbiç kentinin belediye başkan yardımcısı güvenlik güçlerine teslim oldu. Gaziantep Valiliği, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikna ettiği başkan yardımcısının El Bab’da eşi ve bir çocuğuyla teslim olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’nın işgalini sürdürdüğü Münbiç kentinin Belediye Başkan Yardımcısı ailesiyle teslim oldu. Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab kentinde yerel kolluk birimleri ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ikna çalışması yapıldığı belirtildi.

EŞİ VE BİR ÇOCUĞU İLE TESLİM OLDU

Açıklamada, “Yürütülen ikna çalışmaları sonucu Münbiç Belediye Başkan Yardımcısı, El Bab ilçesinde eşi ve bir çocuğu ile teslim alınmıştır” denildi. Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor.

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