Dünya Münihte mühendislik öğrencisi başörtülü olduğu için sınavdan çıkarılmak istendi
AVRUPA

Münih'te mühendislik öğrencisi başörtülü olduğu için sınavdan çıkarılmak istendi

Almanya'daki Münih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde bir profesörün, Müslüman bir öğrenciyi başörtülü olduğu gerekçesiyle çevrim içi yapılan sınavdan çıkardığı ortaya çıktı.

Olayın sosyal medya üzerinden duyulmasının ardından aynı üniversitede bir başka öğrencinin benzer bir olayı yaşadığı ortaya çıktı. Üniversite yaptığı açıklamadan iki öğrenciden de özür diledi. Üniversite yaptığı açıklamada dolandırıcılığa ve kopya çekmeye karşı önlem almak için yapıldığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Münihte mühendislik öğrencisi başörtülü olduğu için sınavdan çıkarılmak istendi
Arşiv

Üniversitede Makine Mühendisliği eğitimi gören ve Kübra kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan öğrenci, 27 Ocak'ta meydana gelen olayda öğretmenin kendisinden başörtüsünü çıkarmasını istediğini söyledi.

Söz konusu öğrenci, öğretmenine başörtüsünü dini nedenlerden dolayı taktığını söylemesine rağmen, profesörün başörtüsünü çıkarması konusunda ısrarcı olduğunu, bunu yapmadığı takdirde ise sınavda başarısız sayılacağını söylediğini aktardı.

Olayın duyulmasının ardından aynı üniversitede başka bir Müslüman öğrencinin de benzer bir sorun yaşadığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılığı bahane ettiler

Olaydan bir ay sonra üniversite yönetiminden yapılan açıklamada, her iki öğrenciden de özür dilenerek, bu uygulamanın dolandırıcılığa karşı önlem almak ve kulaklıkla kopya çekme ihtimaline karşı yapılmak istendiği belirtildi.

Öğrencilerin okula davet edildiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, olayın incelendiği ve sonucun inceleme sonunda ayrıca duyurulacağı aktarıldı.

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