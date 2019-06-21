Mursi 6 yıl boyunca yavaşça öldürüldü

Mısır'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminin Enformasyon Bakanı Salah Abdulmaksud, "Elbette Başkan Mursi'nin öldürüldüğüne dair birçok işaret var. Öncelikle ilaçlardan, sağlıklı beslenmeden ve uygun bir yerde barındırılmaktan mahrum bırakılarak 6 yıl boyunca yavaşça öldürüldü." dedi.

Abdulmaksud, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılandığı davanın duruşması esnasında vefat etmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Muhammed Mursi'nin, çocuklarını, eşini, torunlarını ve avukatını görmekten mahrum bırakılarak tek başına hücrede tutulduğunu aktaran Abdulmaksud, psikolojik ve fiziki baskıların Mursi'yi etkilediğini ancak kendisinin kararlı ve sabit bir şekilde şehit olduğu güne kadar dik durduğunu söyledi.

Abdulmaksud, Mursi'nin mahkeme salonunda baygın şekilde yere düştüğünü dile getirerek, 20 dakikadan fazla kimsenin yardım etmediğini, ardından göz doktoru olduğu öğrenilen birinin getirildiğini, Mursi'nin doktor arkadaşlarının kendisine müdahale etmesine izin verilmediğini ve öldükten bir saat sonra mahkemeden çıkarıldığını ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazına katıldığını hatırlatan Abdulmaksud, "Kendisine teşekkür ediyor, dünyadaki mazlumların adalet ve özgürlüğü için duruşunu takdir ediyoruz. Türk halkına şehit başkan Muhammed Mursi için 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılmalarından dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mısır basınını da eleştiren Abdulmaksud, şöyle devam etti:

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"Mısır basını şehit Mursi için utanç verici açıklamalarda bulundu. Ayrıca Mursi'nin ölümünü, soyadını ve unvanını belirtmeden bildirdi. Uluslararası basından İngiliz Independent, Başkan Mursi'nin ölümünde bir kasıt vardı diye bildirdi. Washington Post da aynı düşüncede. Batı'da sivil toplum kuruluşlarından Mursi'ye destek olanlar var. Bazı Batı hükümetleri ve Amerikan hükümetinin darbecilerle Mursi'yi öldürmeye, Mısır'ın özgürlüğünü ve her Mısırlının demokratik özgür hayatı almasını engellemek için iş birliği içinde olduğunu hissediyoruz."

Mursi'nin geçmiş yıllarda birçok kez sağlık durumunun iyi olmadığını belirttiğini ve mahkemeyi uyardığını anlatan Abdulmaksud, "Ona hapishanede sağlıksız yemek verilerek, ilaçtan mahrum bırakılarak, doktorun muayene etmesi engellenerek öldürme teşebbüsünde bulunuldu. Elbette Mursi'nin öldürüldüğüne dair birçok işaret var. Öncelikle ilaçlardan, sağlıklı beslenmeden ve uygun bir yerde barındırılmaktan mahrum bırakılarak 6 yıl boyunca yavaşça öldürüldü. Bu büyük insan, büyük zulüm gördü ancak sonu Allah'ın takdir ettiği gibi oldu ve adını dünyaya duyurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Batı'nın Mursi'nin sanık sandalyesinde ölümüne karşı sessiz kalmasını "Batı'nın çifte standardını" gösterdiğini söyleyen Abdulmaksud, "Batı'dan bahsettiğim zaman genelleme yapmam çünkü Batı'da özgürlüğü ve demokrasiyi seven, mazlumların davalarını savunan halklar var. Ancak Batı hükümetleri çoğunlukla çifte standartlı ve darbeye destek veriyor. Mazlum halkların ve adil davaların yanında durmuyor." dedi.

"Yakın arkadaşım olduğu için çok üzgünüm"

Mısır'daki Devrimin Yarını Partisi Lideri Dr. Eymen Nur da Mursi'nin yasal ve sağlık haklarından mahrum bırakılarak farklı yollarla öldürüldüğünü söyledi.

Mahkeme salonunda Mursi'nin tutulduğu yerde yanında aynı davadan tutuklanan uzman doktorlar olmasına rağmen müdahale etmelerine müsaade edilmediğini aktaran Nur, "Hepimizin başı sağ olsun. Arkadaşımdı. Parlamentoda, hapiste, tutuklamalarda beraberdik. Aramızda siyasi bir bağ vardı. Aramızdaki güven büyüktü ve yakın arkadaşım olduğu için çok üzgünüm." diye konuştu.

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında, 17 Haziran'da hayatını kaybetti.

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Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanda toprağa verildi.

BM'den şeffaf soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Mursi'nin ani ölümünün sebebinin ortaya çıkarılması için bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulunmuştu.