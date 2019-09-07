Mursi, sessiz sedasız gitti

Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, çarşamba akşamı 24 yaşında vefat eden Abdullah Mursi'nin sıkı güvenlik önlemleri altındaki cenaze törenine hapisteki kardeşi Üsame Mursi'nin yanı sıra annesi, kardeşleri, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının da katılmasına izin verildiğini söyledi.

Abdullah Mursi

Abdulmaksud, "Mısır Başsavcılığı kararıyla Kahire'deki bir hastaneden alınan Abdullah Mursi'nin naaşı, Zeynhum morguna getirildi. Muhammed Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, kardeşi Abdullah'ın geçirdiği bir kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirmişti. Mursi ailesinden yapılan açıklamada, vefata ilişkin herhangi bir cinayet şüphesinin bulunmadığı belirtilmişti. Mısır makamları tarafından Abdullah Mursi'nin defni ve vefat sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Muhammed Mursi'nin cenazesi Sisi rejimi tarafından, halkın gözünden kaçırılmak amacıyla gece defnedilmişti.