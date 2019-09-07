Dünya Mursi, sessiz sedasız gitti
ORTADOĞU

Mursi, sessiz sedasız gitti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi'nin cenazesi, yalnızca ailesi, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının katılmasına izin verilen törenle babasının mezarının yakınında bulunan mezarlığa defnedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Mursi'nin cenaze töreni
Abdullah Mursi'nin cenaze töreni

Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, çarşamba akşamı 24 yaşında vefat eden Abdullah Mursi'nin sıkı güvenlik önlemleri altındaki cenaze törenine hapisteki kardeşi Üsame Mursi'nin yanı sıra annesi, kardeşleri, amcaları ve birkaç yakın arkadaşının da katılmasına izin verildiğini söyledi.

Abdullah Mursi

Abdulmaksud, "Mısır Başsavcılığı kararıyla Kahire'deki bir hastaneden alınan Abdullah Mursi'nin naaşı, Zeynhum morguna getirildi. Muhammed Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, kardeşi Abdullah'ın geçirdiği bir kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirmişti. Mursi ailesinden yapılan açıklamada, vefata ilişkin herhangi bir cinayet şüphesinin bulunmadığı belirtilmişti. Mısır makamları tarafından Abdullah Mursi'nin defni ve vefat sebebine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Muhammed Mursi'nin cenazesi Sisi rejimi tarafından, halkın gözünden kaçırılmak amacıyla gece defnedilmişti.

Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah vefat etti
DÜNYA
Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah vefat etti
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