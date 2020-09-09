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​Mursi’nin oğlu öldürülmüş!

Mursi’nin oğlu öldürülmüş

Mursi’nin Eylül 2019’da kalp krizinden öldürülğü açıklanan oğlu Abdullah Mursi’nin (25) zehirlenerek öldürüldü iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Mursi
Abdullah Mursi

Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ailesine hukuk danışmanı olarak hareket eden bir İngiliz ekibi, en küçük oğlunun bir yıl önce “ölümcül bir madde” tarafından zehirlenerek öldürüldüğüne dair güvenilir bilgiler aldığını söyledi. 4 Eylül 2019’da Abdullah Mursi, iddiaya göre kalp krizi geçirdikten sonra Mısır’ın başkentinin güneyindeki Giza’daki bir hastanede 25 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak Pazar günü Mursi’nin Guernica 37 Uluslararası Adalet Odaları’ndaki hukuk ekibi, ölüm nedenine yeni bir ışık tutan bilgiler elde ettiklerini duyurdu.

  • Londra merkezli hukuk ekibi, Abdullah’ın, kalp krizinden değil, vücuduna ölümcül bir madde enjekte edilmesi sonucu hayatını kaybettiğine dair kanıtlar olduğunu açıkladı. Guernica 37 adına yapılan açıklamada “Devletin bazı unsurlarının da yeni ortaya çıkan bu gerçeğin farkında olduğu” değerlendirmesinde bulunuldu.

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