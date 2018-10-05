Dünya Mursiye ziyaret zulmü
ORTADOĞU

Mursi'ye ziyaret zulmü

Mısır makamları, askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılan ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye son iki hafta içinde iki kez görüşme izni verdi. Görüşmeye katılan Mursi'nin oğlu Ahmed Mursi, babasının sağlık durumuna ilgi gösterilmesi çağrısında bulundu.

Haber Merkezi AA
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi

Mısır makamları, skandal bir karara imza atarak darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 5 yıl içinde 4 kez görüşme izni verdi.

Mursi'nin savunma heyeti başkanı Abdulmunim Abdulmaksud yaptığı açıklamada, Mısır makamlarının Mursi'ye son iki hafta içinde iki kez görüşme izni verdiğini söyledi.

Bin gündür zindanda dimdik ayakta!
OYNAT 01:12
Bin gündür zindanda dimdik ayakta!
Muhammed Mursi... İdam ve müebbet cezalarıyla sindirilmeye çalışılan milli idarenin temsilcisi. Mısır'ın ilk defa halk oyuyla seçilmiş sivil cumhurbaşkanı. Seçilmiş cumhurbaşkanı, 2013 yılında bir ordu darbesiyle makamından alıkonuldu. Ailesi ve akrabalarıyla görüştürülmeyen Mursi, bin günü aşkın zamandır hapiste. Mahkemedeki postal seslerinin ne zaman sahneden çekileceği ise meçhul. Oğlu Usame Mursi'nin sözleri babasının duruşunu özetliyor: "Babam Mısır'ın hapishanelerine gireli bin gün oldu ama O hala dimdik ayakta."
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  • İlk ziyaretin iki hafta önce ailesiyle başkent Kahire'deki Tura hapishanesinde gerçekleştiğini belirten Abdulmaksud, ziyarete Mursi'nin eşi ve çocuklarının katıldığını ifade etti. Abdulmaksud, görüşmede Temmuz 2013'ten bu yana 5 yıldır babasını ilk kez gören Ahmed Mursi'nin de yer aldığını aktardı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Ahmed Mursi ise babasının sağlık durumunun iyi, moralinin yüksek olduğunu, duruş ve görüşlerinde değişme olmadığını vurguladı. Ahmed Mursi, babasının sağlık durumuna ilgi gösterilmesi çağrısında bulundu.

Savunma heyetine görüşme izni

Savunma heyeti başkanı, Mısır makamlarının savunma heyetine önümüzdeki günlerde ikinci görüşme için izin verdiğini dile getirdi. Abdulmaksud, görüşmenin tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Buna göre Mursi'ye Temmuz 2013'teki askeri darbeyle tutuklanmasının ardından söz konusu görüşmeyle 4 kez ziyaret imkanı verilmiş oldu. Bu ziyaretlerin ilki 2013'te, ikinci ziyaret de 2017'de gerçekleşmişti.

Ülke tarihinde ilk demokratik serbest seçimlerle ilk kez işbaşına gelen eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 3 Temmuz 2013'de dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

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