GZT'de yayınlanan Çok Net Özel bölümünde Müslüman Kardeşler Hareketi'nin siyasi kanadı olan Hürriyet ve Adalet Partisi'nin başkanlığı görevini de yürüten Mursi'nin Mısır ve İslam için vermiş olduğu mücadele, Ersin Çelik, İsmail Halis, İsmail Kılıçarslan, Mehmet Akif Ersoy ve Mehmet Sümer tarafından anlatıldı ve 'Muhammed Mursi'yi kim öldürdü?' sorusuna cevap arandı.

Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen fakat yalnızca çok az ülke ve insanın ses çıkardığı süreç tarihe geçebilecek özel hikayeler barındırıyor.

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