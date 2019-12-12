MÜSİAD Zurih'e yeni ofis açtı

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HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu: Örgütten kaçarak teslim oldular

Diyarbakır'da 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için oturma eylemine katılan anne Hatice Ceylan, polisin çalışmasıyla evladına kavuşmanın sevincini yaşadı. Annesinin oturma eylemine katıldığını duyan Cafer, ailesine kavuşmak için terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgütten kaçan Cafer ve bir arkadaşı başarılı bir operasyonun ardından ailelerine kavuştu. Cafer ve Anne Ceylan, "Polislerimiz, askerimiz, devletimiz sayesinde oldu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadeleri ile teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İçişleri Bakanı Soylu ile Ceylan ailesini aradı. Anne Hatice Ceylan ve baba Abdülkadir Ceylan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.