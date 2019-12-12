Dünya MÜSİAD Zurihe yeni ofis açtı
AVRUPA

MÜSİAD Zurih'e yeni ofis açtı

MÜSİAD İsviçre'nin Zürih şehrinde yeni ofisini açtı. İsviçre'nin Zürih kentindeki açılışa Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı ve MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da katıldı.Kaan bu yeni mekanın Türkiye ile İsviçre arasında önemli bir köprü görevi göreceğini vurguladı. MÜSİAD İsviçre Şube Başkanı Şeref Yıldız ise Zurih'teki ofisin Türk iş insanlarının İsviçre'deki evi olacağını söyledi.
Açılışın ardından Zurih'te bir otelde davetlilere gala yemeği ikram edildi.

Haber Merkezi AA
Abdurrahman Kaan
Abdurrahman Kaan

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İsviçre şubesinin yeni ofisi Zürih'te açıldı.

Büyük önem taşıyor

İlhan Saygılı

Rümlang bölgesindeki ofisin açılışına katılan Türkiye’nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, “Türk toplumunun örgütlenmesi büyük önem taşıyor” dedi.Saygılı, MÜSİAD İsviçre şubesinin önemli hizmetlere vesile olacağını ifade etti.

Abdurrahman Kaan: Köprü görevi görecek

Abdurrahman Kaan

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise MÜSİAD İsviçre şubesinin her geçen gün güçlendiğini ve yeni mekanında Türkiye ile İsviçre arasında önemli bir köprü vazifesi göreceğini vurguladı.

Şeref Yıldız: Türk iş adamlarının İsviçre'deki evi olacak

MÜSİAD İsviçre şube Başkanı Şeref Yıldız da “2014 yılında kurulan MÜSİAD İsviçre şubemizin yeni hizmet ofisinin açılışına katılmanızla bizleri onurlandırdınız. Öncelikle bizden önce görev yapmış ve şubemize büyük emeği geçen arkadaşlara teşekkür etmeyi bir borç biliyorum." diye konuştu.

Yıldız, yeni ofislerinin başta MÜSİAD üyeleri olmak üzere tüm Türk iş insanlarının İsviçre'deki evi konumunda olacağını sözlerine ekledi.

Gala yemeği verildi

  • Yapılan konuşmaların ardından MÜSİAD'ın yeni ofisi dualarla açıldı.Programa ayrıca, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının (STK) çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Levent Karaağaç, ülkedeki iş insanları ve STK temsilcileriyle Avrupa'nın farklı ülkelerinden MÜSİAD şube başkanları da katıldı.
  • Açılışın ardından, MÜSİAD İsviçre şubesi Zürih'te bir otelde davetlilere gala yemeği verdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Duruşunu bozmadı
HAYAT
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Duruşunu bozmadı
100.gün

100.gün

​63 aile yağmur çamur demeden evlat nöbetine devam ediyor.
Merkez şaşırtabilir

Merkez şaşırtabilir

Merkez Bankası faiz indirimi kararı için bugün toplanacak.
ABDyeyaptırım tepkisi

ABD'ye
yaptırım tepkisi

​Dışişleri Bakanlığı: ABD'yi aklıselimle hareket etmeye çağırıyoruz.
ABD'ye üs resti

ABD'ye üs resti

​Türkiye, İncirlik ve Kürecik'i masaya koyacak.
Kulüpler iyice batar

Kulüpler iyice batar

​TFF'nin harcama limitini artırma kararı Türk futbolunu iyice bitirecek.
Amerikan malı

Amerikan malı

​ABD'nin, BAE'yi bir siber istihbarat üssüne dönüştürdüğü ortaya çıktı.

46 gün sürekli işkence ettiler

46 gün sürekli işkence ettiler

​Mısır zindanlarında 3 yıl tutuklu kalan Ömer Şüheyr, Yeni Şafak'a konuştu.

Teröristi HDP’li yönetici getirdi

Teröristi HDP’li yönetici getirdi

​Güvenli bir yere götürmeye çalışırken yakalandı.
Suriye pazarını<br>Irak'la kapattık

Suriye pazarını
Irak'la kapattık

​Akdeniz ihracatta 13.5 milyar dolara ulaştı.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Şırıngalı<br>çikolata öldürdü

Şırıngalı
çikolata öldürdü

​Minik Mert gözyaşları arasında toprağa verildi.
Yabancılar<br>11 bin şirket kurdu

Yabancılar
11 bin şirket kurdu

Sayı olarak İranlılar, sermaye olarak Almanlar lider.
Nobel <br>Handke'yle öldü!

Nobel
Handke'yle öldü!

Siyasi bir kurum olduğu gerçeği Müslümanların kafasına sokuldu.
Avrupa macerası sona erdi

Avrupa macerası sona erdi

​PSG'ye 5-0 kaybeden Galatasaray, Avrupa'ya veda etti.
Nijer'de kanlı saldırı: <br>70 asker öldü

Nijer'de kanlı saldırı:
70 asker öldü

​Askerler akşam namazı kılma hazırlığındayken saldırdılar.
HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu: Örgütten kaçarak teslim oldular
Gündem

HDP önünde eylem yapan annelerden biri daha evladına kavuştu: Örgütten kaçarak teslim oldular

Diyarbakır'da 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan için oturma eylemine katılan anne Hatice Ceylan, polisin çalışmasıyla evladına kavuşmanın sevincini yaşadı. Annesinin oturma eylemine katıldığını duyan Cafer, ailesine kavuşmak için terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgütten kaçan Cafer ve bir arkadaşı başarılı bir operasyonun ardından ailelerine kavuştu. Cafer ve Anne Ceylan, "Polislerimiz, askerimiz, devletimiz sayesinde oldu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadeleri ile teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İçişleri Bakanı Soylu ile Ceylan ailesini aradı. Anne Hatice Ceylan ve baba Abdülkadir Ceylan ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu: Koçbaşı ile kırılan kapıdan giren polisler dokümanları ele geçirdi
Gündem

İstanbul’da eş zamanlı şafak operasyonu: Koçbaşı ile kırılan kapıdan giren polisler dokümanları ele geçirdi

İstanbul'da silahlı suç örgütü kurarak uyuşturucu ticareti, çek-senet tahsilatı yapmak gibi suçlara karıştığı iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Özel harekat polisleri koçbaşı ile kapıları kırarak içeri girdi. Polisler ekipleri içeride yaptıkları aramada ‘silahlı örgüt’e ait dokümanlar ele geçirildi.
Meteorolojiden 21 ile yağış uyarısı yapıldı
Gündem

Meteorolojiden 21 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.