Musk: SpaceX Pentagon’a yaptığı talebi geri çekti

Musk, sosyal medya hesabından, Pentagon ve SpaceX arasında görüşmelerin sürdüğüne ilişkin haberlere yönelik yaptığı açıklamada, “SpaceX finansman talebini halihazırda geri çekti” ifadelerini kullandı. Musk, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Starlink hala para kaybediyor ve diğer şirketler vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alıyor olsa da biz Ukrayna hükümetini ücretsiz olarak finanse etmeye devam edeceğiz" demişti.

DÜNYA Elon Musk'ın Ukrayna sevdası uzun sürmedi: Faturayı Pentagon'a yolladı

UKRAYNA’YA STARLINK HİZMETİ SUNMUŞTU

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Musk, Ukrayna ordusu ve ülke genelinde iletişim kaynağının kesintiye uğramaması için Starlink hizmetinin ücretsiz olarak Ukrayna’ya sundu. Geçtiğimiz günlerde söz konusu hizmetin maliyetleri olduğunu ve ‘belirsiz bir süre’ için bu hizmeti sunamayacaklarını hatırlatan Musk, bu maliyetlerin Pentagon tarafından karşılanmasını istedi. ABD, söz konusu hizmeti finanse etmek için Musk ile görüşmeler yaptığını duyurmuştu.

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FOTOĞRAF 8 Belgelerde, Musk hakkında inceleme yürütüldüğü ifade edilse de, incelemelerin odağında tam olarak neyin olduğu ya da incelemelerin hangi makamlar tarafından yürütüldüğü yer almadı. Elon Musk'a anlaşmayı tamamlaması için Temmuz'da dava açan Twitter TWTR.N Tesla şirketinin TSLA.O avukatlarının istenilen belgeleri teslim etmediğini ve gerekçe olarak \"soruşturma mahremiyetini\" öne sürdüğünü söyledi. Twitter, Eylül sonunda Musk'ın avukatlarının belgeleri \"özel kayıt\" olarak nitelendirerek alıkonmalarını talep ettiğini ifade etti. \"PERDELEME OYUNU ARTIK SONA ERMELİ\"



Belgelerde ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) gönderilen bir e-mail ve Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) gönderilen bir sunum yer alıyor.

Twitter'ın mahkemeye sunduğu belgelerde \"Bu perdeleme oyunu artık sona ermeli\" ifadesi yer aldı.

Musk'ın avukatı Alex Spiro, Reuters'a Twitter'ın mahkemeye sunduğu belgeleri \"hedef şaşırtma\" olarak niteleyerek ve \"Federal inceleme altında olanlar Twitter yetkilileri\" dedi. Elon Musk'ın başı yine belada: Federal inceleme başlatıldı Teknoloji devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk yine gündemden düşmüyor. Bu kez Twitter'ın mahkemeye sunduğu belgelerde, hakkında, 44 milyar dolar değerindeki satın alma anlaşmasındaki tutumu nedeniyle federal yetkililerle başı dertte.

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