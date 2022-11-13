Dünya Muskın deneme tahtası
AMERİKA

Musk’ın deneme tahtası

Twitter’ı satın aldığından bu yana ani kararlarla yeni düzenlemeler getirip geri çeken Elon Musk, bunlara bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya platformu, sahte hesapların ‘resmi bir görünüme bürünerek’ attığı tweetler yüzünden ücretli doğrulamaları durdurduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Musk’ın deneme tahtası
Elon Musk.

Twitter’ın başına geçtiğinden beri ani kararlarla birçok düzenleme getirip sonra onları geri çeken Elon Musk bunlara bir yenisini daha ekledi. Twitter, kısa süre önce duyurduğu 8 dolarlık ‘mavi tik’ abonelik hizmetini sahte hesaplar yüzünden iptal etti. Tesla ve SpaceX şirketlerinin yanı sıra Nestle ve Lockheed Martin gibi büyük markalara ait olduğu iddia edilen sahte hesaplar bir anda mavi tikle ortaya çıktı. Attıkları tweetlerle ortalığı karıştıran hesaplar, şirketlerin borsadaki varlığına büyük zarar verdi. Lockheed Martin adına açılan hesaptan yapılan; Suudi Arabistan, İsrail ve ABD’ye tüm silah satışlarının durdurulduğuna dair açıklama, şirketin milyarlarca dolar zararına sebep oldu.

BUSH GİBİ TWEET ATTILAR

Bir diğer skandal tweet ise eski ABD Başkanı George Bush’un adına açılan hesaptan yapıldı. “Iraklıları öldürmeyi özlüyorum” ifadesi geçen tweet gündeme bomba gibi düştü. Mavi onay işareti daha önce politikacıların, ünlü kişiliklerin, gazetecilerin ve diğer tanınmış kişilerin doğrulanmış hesapları için ayrılmıştı. Ancak Musk, geliri artırmak için ücretini ödemeye hazır olan herkese açık bir abonelik seçeneği sunmuştu.

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