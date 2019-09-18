Dünya Müslüman dünyasını üç ülke kalkındırır
ASYA

Müslüman dünyasını üç ülke kalkındırır

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Türkiye, Pakistan ve Malezya’nın biraraya gelmesinin önemine işaret etti. Alvi, “Bu üç ülke de büyük nüfuslu, büyük demokrasiler. Türkiye, Pakistan ve Malezya’nın sadece barış için değil, aynı zamanda Müslüman dünyasındaki kalkınma için ortak girişimde büyük rol oynayabileceğini düşünüyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arif Alvi
Arif Alvi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Keşmir sorunu, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in Pakistan-Malezya-Türkiye iş birliği önerisi ve Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Alvi, “Hindistan Başbakanı Narendra Modi Cammu Keşmir ve Assam’da 4 milyon Müslüman’ı vatansız hale getirmeye çalışıyor. BM, hiç kimsenin vatansız bırakılamayacağını açıklasa da Modi, azınlıkları hedef almayı sürdüren tehlikeli bir yolda yürüyor” dedi.

KEŞMİR TECRİT ALTINDA

Keşmir’in tüm sesinin kesilip tecrit edilmesinin 45. günü olduğunu vurgulayan Alvi, “İnsanlar böyle bir ortamda nasıl yaşayabilir hayal edebiliyor musunuz? 8 milyon insan sokağa çıkma yasağının konduğu bölgede bir hapis hayatı yaşıyor ve Hindistan, Keşmirlilere baskı kurabileceği gibi yanlış bir düşünceye kapılmış. Kimse Keşmirlilere baskı kuramaz. Filistin’e baktığımızda onlara kimsenin baskı kuramadığını görüyoruz. Er ya da geç Keşmir’de plebisitin düzenleneceğine inanıyorum” diye konuştu.

ERDOĞAN VİZYONER BİR LİDER

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in, Türkiye, Malezya ve Pakistan’ın Müslüman dünyasını birleştirmek için ortak girişim önerisinde bulunmasını olumlu karşılayan Arif Alvi, şunları söyledi:

“Bu çok önemliydi. Erdoğan bence vizyon sahibi bir lider. Başbakan Mahathir ve Başbakan Imran Han da vizyoner liderler. Bu üç ülkenin bir araya gelmesinin ekonomik konular açısından önemli olduğunu düşünüyorum.

İŞ BİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye Orta Doğu’da olanlar karşısında önemli bir rol üstleniyor. Suriye’de barışı sağlamaya çalışıyor. Barış olduğunda Orta Doğu ve Afganistan’da bir yeniden yapılanma olacak. Bu yüzden Türkiye, Pakistan ve Malezya’nın sadece barış için değil, aynı zamanda Müslüman dünyasındaki kalkınma için ortak girişimde büyük rol oynayabileceğini düşünüyorum. Bunlar ilkeli insanlar ve aralarındaki iş birliği Müslüman dünya için çok önemli.”

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Keşmir’de eski başbakan gözaltında

  • Hindistan’ın Cammu Keşmir’deki baskısı her geçen gün artıyor. Cammu Keşmir’in eski başbakanı 81 yaşındaki Faruk Abdullah, Kamu Düzeni Yasası çerçevesinde tutuklandı. Abdullah’ın tutuklanması çeşitli siyasetçi ve gazeteciler tarafından eleştirilirken, alınan kararın tehlikeli bir emsal teşkil edeceği uyarısında bulunuldu. Gazeteci Rajdeep Sardesai, “Eğer 81 yaşındaki politikacı halkın güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görülüyorsa, hükümetin, Keşmir vadisindeki durumun normale döndüğüne ilişkin iddiası havaya uçuyor” sözleriyle tepkisini gösterdi.

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