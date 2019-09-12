Dünya Müslümanlar için toplama kampı
ASYA

Müslümanlar için toplama kampı

Hindistan, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde, vatandaşlıktan çıkarmayı planladığı 1,9 milyon Müslüman’ın gözetim altında tutulacağı en az 10 toplama kampı inşa ediyor. 3 bin kişi kapasiteli kamplar yüksek duvarlarla çevrili olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hindistan, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde, nihai vatandaşlık listesinin dışında bırakarak vatandaşlıktan çıkarmayı planladığı 1,9 milyon kişinin gözetim altında tutulacağı toplama kampları inşa ediyor. İngiltere merkezli Independent gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi yönetimi, Assam eyaletinde Ulusal Vatandaş Sicili (NRC) tarafından oluşturulan nihai vatandaşlık listesinin dışında kalan çoğu Müslüman 1,9 milyon kişi için gözetim kampları kuruyor.

  • EN AZ 10 KAMP İNŞA EDİLECEK
  • Fotoğraf: Arşiv
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  • Toplama kampı
  • Haberde, en az 10 toplama kampının inşa edileceği, kampların her birinin üç bin kişi kapasiteli ve yedi futbol sahası büyüklüğünde olacağı belirtildi. Yüksek duvarlarla çevrilmesi planlanan kamplarda okul ve hastanenin de bulunacağı, güvenlik güçlerinin devriye gezeceği bildirildi. Pakistan Başbakanı İmran Han, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Hindistan’da Modi hükümetinin Assam eyaletindeki 2 milyon Müslümanı Hint vatandaşlığından çıkarmasını “etnik temizlik” olarak değerlendirmişti.

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