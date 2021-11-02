Dünya Müslümanlara kapalı işgalcilere açık
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Müslümanlara kapalı işgalcilere açık

Terör devleti İsrail’in, Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’ni geçen cuma ve cumartesi günleri Müslümanlara kapatırken, Yahudi yerleşimcilere açtığı bildirildi.

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Müslümanlara kapalı işgalcilere açık
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Terör devleti İsrail’in, Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’ni geçen cuma ve cumartesi günleri Müslümanlara kapatırken, Yahudi yerleşimcilere açtığı bildirildi.

Filistinli yetkililer, camide ezan okunmasının yasaklandığını, görevlilerin içeri alınmadığını ve cami çevresinde yüzlerce yerleşimcinin konuşlandığını söyledi. Daha önce de sık sık fanatik Yahudilerin baskınına maruz kalan cami, Yahudi bayramları bahane edilerek işgalci tarafından çok kez Müslümanların kullanımına kapatılmıştı.

İşgalci İsrail güçleri camiye ayakkabıyla girip ibadet edenleri dışarı çıkardı
FOTOĞRAF 8
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İsrail güçleri, Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur (Kefaret Günü) gerekçesiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ne girerek içeride ibadet eden Müslümanları zor kullanarak dışarı çıkardı.
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El Halil kentinde Vakıflar Müdürü Cemal Ebu Aram yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Harem-i İbrahim Camii'ne ayakkabılarla baskın yaptığını, Müslümanların namaz kıldığı halılarda ayakkabıyla yürüyerek ibadet edenleri zor kullanıp camiyi boşaltmaya zorladığını ifade etti.
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Aram, birkaç kişinin ve Evkaf Dairesi çalışanının silah dipçikleri ile darp edildiğini ve vücutlarında morlukların oluştuğunu belirtti.
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ilistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı Müsteşarı Hüssam Ebu El-Rub ise, bakanlığın işgalci İsrail makamlarının Harem-i İbrahim Cami'nde gerçekleştirdiği sürekli kapatmaları, ezan okunmasını engellemesini ve çalışanlarını camiden atmasını kınadığını belirterek bu eylemin camiye açık bir saldırı ve tüm kontrolü ele geçirme girişimi olduğunu vurguladı.
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Harem-i İbrahim Camii, Müslümanlar arasında Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal 4. cami olarak kabul ediliyor. Cami, İsrail makamları tarafından yılda 10 gün, Yahudi tatillerinde Müslümanlara tamamen kapatılıyor.
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İşgalci İsrail güçleri camiye ayakkabıyla girip ibadet edenleri dışarı çıkardı
İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii'ne ayakkabılarla girerek ibadet edenleri camiden çıkarttı. Camide ibadet ederken şiddet gören Müslümanların vücutlarında morlukların oluştuğu ifade edildi.


İsrail’in, Müslümanlar için en kutsal dördüncü mescit kabul edilen Harem-i İbrahim Camii’ni adım adım ilhak etmeye çalıştığı belirtiliyor. Yahudi Baruch Goldstein’in 25 Şubat 1994’te 29 Müslüman’ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılan cami, yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

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