Müslümanlara kapalı işgalcilere açık

Terör devleti İsrail’in, Batı Şeria’nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’ni geçen cuma ve cumartesi günleri Müslümanlara kapatırken, Yahudi yerleşimcilere açtığı bildirildi.
Filistinli yetkililer, camide ezan okunmasının yasaklandığını, görevlilerin içeri alınmadığını ve cami çevresinde yüzlerce yerleşimcinin konuşlandığını söyledi. Daha önce de sık sık fanatik Yahudilerin baskınına maruz kalan cami, Yahudi bayramları bahane edilerek işgalci tarafından çok kez Müslümanların kullanımına kapatılmıştı.
İsrail’in, Müslümanlar için en kutsal dördüncü mescit kabul edilen Harem-i İbrahim Camii’ni adım adım ilhak etmeye çalıştığı belirtiliyor. Yahudi Baruch Goldstein’in 25 Şubat 1994’te 29 Müslüman’ı öldürdüğü katliamın ardından kapatılan cami, yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.