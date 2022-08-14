Müslümansa dinlensin: Yunan siyasetçiye tepki yağdı

Yunanistan’da muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) lideri Nikos Androulakis ve CNN Yunanistan’ın ekonomi muhabiri Thanasis Koukakis’in telefonlarının dinlendiğinin ortaya çıktığı skandalın yankıları sürerken iktidar partisi Nea Demokratia (ND) tarafından konu Batı Trakya Türk azınlığına getirildi. Yunanistan Parlamentosu Başkan Vekili ve ND Partisi Midilli Milletvekili Haralambos Athanasiu, katıldığı bir TV programında, ‘Yunanistan’dan Müslüman bir milletvekilinin, komşu ülkeye (Türkiye) göçmenlerin nerelerden gireceğine dair bilgiler verdiğini varsayarsak neden dinlenmesin? Burada ulusal güvenlik öncelikli” ifadelerini kullanması tepkilere neden oldu. Söz konusu skandalı meşru göstermek adına ‘potansiyel bir tehlike’ olarak gördüğü Batı Trakyalı Türk milletvekillerinin dinlenebileceğini belirtmesi akıllara ‘Acaba Yunan Devleti, bu bakış açısıyla Türk milletvekillerini de dinliyor mu?’ sorusunu getirdi. Eski bir yargıtay savcısı olan Athanasiu’nun 2013-2015 yılları arasında adalet bakanlığı yapmış olması da tehlikenin ciddiyetini gözler önüne seriyor.

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“DİNLENDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM”

Konuyla alakalı Yeni Şafak’a konuşan anamuhalefet partisi SYRIZA’nın İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Athanasiu’nin basit bir milletvekili olmadığını, o yüzden sözlerinin çok ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Kendisinin de dinlendiğini düşündüğünü belirten Zeybek, zaman zaman telefonundan tuhaf sesler geldiğini ancak teknik olarak bunu kanıtlayamayacağını ifade etti. Partisinin bu durumu da gündemde tutarak kimlerin dinlendiğini ortaya çıkarmak için mücadele vereceğini aktardı. Bu tip ırkçı ifadelere Altın Şafak Partisi’nden alışık olduklarını kaydeden Zeybek, benzer bir nefret söyleminin bu kez iktidar partisinden gelmesinin şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

OzannAhmetoğlu

“ARTIK ŞÜPHE DUYMUYORUZ”

Athanasiu’nun açıklamalarının ardından Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan İskeçe Türk Birliği Başkanı ve Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi (DEB) Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ozan Ahmetoğlu, söz konusu açıklamaların dolaylı bir itiraf olduğunu dile getirdi. Batı Trakya Türk azınlığı milletvekillerinin ve öne çıkan isimlerin telefonlarının dinlendiğinden zaten şüphelen-diklerini kaydeden Ahmetoğlu, eski bir adalet bakanının açıklama-larından sonra artık bu konuda emin olduklarını kaydetti. Athanasiu’nun açıklamalarının Yunanis-tan’daki Türk ve Müslüman azınlığı hedef alan ötekileştirici bir nefret söylemi olduğunun altını çizen Ahmetoğlu, ülkedeki demokrasi, eşitlik ve insan haklarının Batı Trakyalı Türkler söz konusu olduğunda her zaman rafa kalktığını ifade etti.

HüseyinnZeybek

DEB PARTİSİ ATHANASIU’YU KINADI

Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi’nden (DEB) yapılan açıklamada Athanasiu’nun eski bir adalet bakanı olmasının altı çizilirken, söz konusu nefret söyleminin, Türk azınlığa karşı yapılan haksızlıkların ve oynanan oyunların somut bir dışavurumu olduğu

ifade edildi. Halihazırda Lozan Anlaşması’ndan kaynaklanan haklarının uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ihlal edildiği kaydedilirken bunun üzerine bir de ayrıştırmaya maruz bırakıldıkları vurgulandı. Athanasiu’nun sözleri Yunanistan’da da

gündemin ilk sırasına yerleşti. Atina’da anamuhalefet partisi SYRIZA’dan yapılan açıklamada söz konusu ifadelerin kabul edilemeyeceği kaydedildi.

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