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Dünya

Mustafa Şentop'tan İsrail'e tepki: Vahşeti lanetliyorum

İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskıya tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop "İnsanlık dışı bu vahşeti kınamak ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemek, onların yanında olmak hepimizin insani ve ahlaki görevidir." dedi.

11:10 . 5/04/2023 Çarşamba
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı
Mustafa Şentop
, işgalci İsrail'in Mescid- Aksa'da estirdiği teröre tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şentop şu ifadeleri kullandı;

İsrail’in masum Filistinli kardeşlerimize aralıksız devam eden zulmü, Ramazan’da, Müslümanların mukaddes vakitlerinde de devam ediyor.
İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’nın maneviyatını ve kudsiyetini hiçe sayarak ibadet eden Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti lanetliyorum.
İnsanlık dışı bu vahşeti kınamak ve Filistin halkının haklı davalarını desteklemek, onların yanında olmak hepimizin insani ve ahlaki görevidir.



#Mustafa Şentop
#Mescid- Aksa
#İsrail
2 saat önce
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